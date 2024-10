Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone che cattura l’attenzione del consumatore medio con la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore ottime specifiche tecniche generali, ed un prezzo di vendita tutt’altro che impegnativo, proprio oggi costa meno di 150 euro.

Il prodotto dispone di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un buon AMOLED che può raggiungere una risoluzione massima molto elevata, oltretutto con 395 ppi e refresh rate a 120Hz. La protezione Gorilla Glass 5 è più che sufficiente per resistere ad urti e graffi di vario genere. Il processore è un MediaTek Dinensity 6080, un SoC accoppiato con GPU Mali-G57 ed anche 6GB di RAM con 128GB di memoria interna.

Xiaomi Redmi Note 13: che prezzo oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo smartphone è tutt’altro che elevato, dovete sapere che il suo listino sarebbe di 206,14 euro, una cifra di tutto rispetto, ma che Amazon ha deciso di scontare del 32%, così da poter risparmiare ulteriormente, fino a raggiungere il valore finale di soli 139,80 euro. L’ordine può essere completato qui.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 2 sensori: un principale da 100 megapixel, ed un secondario bokeh da 2 megapixel, con risoluzione 11547 x 8660 pixel, fermo restando avere aperture rispettivamente di F1.7 e F2.4. Anteriormente, invece, l’azienda ha deciso di inserire un sensore da 16 megapixel, più che sufficiente per raggiungere scatti complessivamente discreti. La batteria è un componente da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida, ma allo stesso tempo riesce a garantire una buona autonomia complessiva. Le sue dimensioni sono complessivamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira sui 173,5 grammi. Il sistema operativo è Android 13, con personalizzazione grafica MIUI 14.