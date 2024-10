Nei giorni scorsi sono emersi diversi rumor riguardo un aumento dei costi per il nuovo Snapdragon 8 Gen 4. Ora sembra essere arrivata una conferma da parte di alcune fonti affidabili come Ice Universe e Digital Chat Station. Secondo quanto riportato il processore risulta essere decisamente dispendioso. La nuova generazione di SoC presentata da Qualcomm, dunque, potrebbe essere presentata sul mercato con un costo superiore del 20%. Stesso discorso vale anche per il nuovo chip di MediaTek.

Snapdragon 8 Gen 4 costa di più?

Considerando quanto detto, sembra che i nuovi processori presenteranno dei costi superiori. Nel dettaglio lo Snapdragon 8 Gen 4 e il MediaTek Dimensity 9400 potrebbero costare, rispettivamente, 190 e 155 dollari.

I dati sono similari a quelli presentati da Min-Chi Kuo. Nel suo report, infatti, ha confermato l’aumento pari al 25-30%. Inoltre, ha giustificato tale situazione facendo riferimento al processo N3E. Come ribadito da Kuo, quest’ultimo oltre ad essere più recente è anche costoso di TSMC.

La situazione potrebbe portare ad una serie di aumenti a catena. Un aumento dei costi dei processori porta ad aumenti anche per i prezzi degli smartphone che li montano. È importante considerare che per le aziende l’acquisto dei chipset potrebbe essere più o meno conveniente. Sono in gioco, infatti, diversi fattori. Tra cui l’esclusività e il volume di produzione. A tal proposito, Samsung dovrebbe introdurre il nuovo Snapdragon 8 Gen 4 sulla prossima gamma di smartphone Galaxy S25. Quest’ultima è attesa sul mercato il prossimo anno. È però possibile un’alternativa. La nuova serie di smartphone potrebbe presentare, invece del chip Snapdragon, i processori Mediatek e con Exynos 2500.

Nel mentre, potrebbe essere presentato il nuovo smartphone Xiaomi 15 con Snapdragon 8 Gen 4. Il dispositivo in questione potrebbe arrivare già il prossimo mese. Successivamente, lo stesso SoC potrebbe apparire sul mercato sul ROG Phone 9 di Asus. Quest’ultimo potrebbe arrivare nei primi 3 mesi del 2025. La presentazione di tali dispositivi permetterà di comprendere se l’aumento dei costi per la produzione degli Snapdragon 8 Gen 4 cambierà i prezzi dei nuovi smartphone.