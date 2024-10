Samsung ha fatto un passo avanti significativo nel campo delle tecnologie per i dispositivi indossabili, presentando quella che viene definita come la prima batteria a stato solido ultra-piccola al mondo. Questo annuncio, riportato dal The Korea Times, arriva dopo tre anni di intensa ricerca e sviluppo, culminati nella creazione di un prototipo funzionante di questa innovativa tecnologia.

La nuova batteria a stato solido di Samsung

La nuova batteria, sviluppata da Samsung Electro-Mechanics, promette di rivoluzionare il settore dei wearable, grazie a una densità energetica di 200Wh/L, superiore a quella delle tradizionali batterie agli ioni di litio. Questa caratteristica rappresenta un grande vantaggio, poiché offre una maggiore durata e prestazioni migliori per i dispositivi indossabili.

Un altro aspetto rilevante di questa tecnologia è la sua versatilità in termini di dimensioni. Le batterie possono essere prodotte in formati che variano dai millimetri ai centimetri, adattandosi perfettamente alle esigenze di vari dispositivi indossabili. Questa flessibilità consente di superare le attuali limitazioni di spazio, un fattore critico nel design di smartwatch e gadget simili.

La sicurezza delle batterie a stato solido rappresenta un ulteriore punto di forza. Grazie all’utilizzo di elettroliti solidi non infiammabili per la carica e la scarica, queste batterie sono più resistenti agli urti esterni rispetto alle batterie convenzionali. Samsung ha applicato la sua esperienza nella produzione di condensatori ceramici multistrato per sviluppare questa tecnologia, impilando sottili strati di materiali. Questo approccio previene i problemi di piegatura tipici delle batterie agli ioni di litio, riducendo al contempo le variazioni di volume durante la carica.

Una promessa per il futuro dei wearable

Attualmente, la batteria è in fase di test presso clienti selezionati e, se tutto procederà come previsto, Samsung prevede di avviare la produzione di massa entro il 2026. È probabile che queste batterie vengano inizialmente integrate nei futuri modelli di Galaxy Watch, segnando l’inizio di una nuova era per i dispositivi indossabili. Con design più sottili e compatti, la nuova tecnologia potrebbe consentire un’ampia gamma di applicazioni in diverse condizioni e temperature, aprendo a nuove opportunità nel mercato dei wearable.