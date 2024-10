Il prezzo d’acquisto di questo robot aspirapolvere è letteralmente dimezzato, gli utenti possono finalmente accedere al modello di casa Lefant, più precisamente il Lefant F1, raggiungendo una potenza di aspirazione di 5000 Pa, senza eccedere nelle dimensioni complessive, infatti non sfora i 28 centimetri di diametro, con uno spessore di 6,9 centimetri (data l’assenza di una torretta LiDar nella parte superiore).

Il prodotto gode di una autonomia complessiva più che interessante, dati alla mano può essere utilizzato fino a 250 minuti in modo continuativo, supportando comunque la ricarica automatica, per poi tornare a pulire il pavimento una volta raggiunta la carica necessaria per il completamento della pulizia. All’interno si trova un contenitore per la polvere da 600ml, una caratteristica particolare è la quasi assenza di un coperchio superiore, il che permette di vedere il suddetto serbatoio, scoprendo sin da subito quando è necessario vuotarlo.

Robot aspirapolvere in sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere non è più un prodotto difficile da acquistare per il prezzo elevato, data la grande richiesta del mercato, fortunatamente nel corso degli ultimi anni sono comparse sempre più varianti di qualità, anche a prezzi molto più contenuti. Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere aggiunto al carrello a soli 149 euro, approfittando dello sconto del 42% che Amazon ha deciso di attivare partendo comunque dai quasi 300 euro previsti di listino. Ordinatelo premendo qui.

Il sistema di controllo si affida direttamente all’applicazione mobile, compatibile sia con iOS che con Android, passando comunque anche per la coppia di pulsanti fisici nella parte superiore del dispositivo stesso. Inferiormente sono posizionate due spazzoli laterali, il cui compito è proprio quello di catturare la sporcizia dai lati per spingerla nella grande spazzola centrale, la quale ha la giusta conformazione per evitare che peli o capelli lunghi possano attorcigliarsi.