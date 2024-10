Sono in arrivo diversi cambiamenti per l’esperienza degli utenti su Microsoft Edge. In particolare, secondo alcune recenti informazioni sembra che sia in arrivo un intervento sulla sua sidebar. Quest’ultima risulta essere troppo “invasiva” e per questo motivo, nella nuova versione del browser, potrebbe essere nascosta di default. A giustificare questa scelta è il poco interesse degli utenti. Sembra, infatti, che quest’ultimi la utilizzino poco e questo ha spinto l’azienda a metterla da parte per migliorare l’esperienza complessiva su Microsoft Edge.

Microsoft Edge: ecco dove è scomparsa la barra laterale

Windows Latest, riguardo la novità in arrivo, ha scoperto tre nuove impostazioni. Si tratta dell’opzione “Sempre attiva”, “Off”. e “Nascosta automaticamente”. Quest’ultima, in particolare, permette agli utenti di nascondere la sidebar su Microsoft Edge. Per poterla visualizzare sarà necessario cliccare sull’icona di Copilot.

La nuova opzione rappresenta una novità soprattutto dal punto di vista visivo. Infatti, si interviene nascondendo alcune funzioni che spesso vengono considerate dagli utenti superflue. In questo modo l’esperienza di navigazione è più fluida.

Si tratta di uno dei tanti interventi che Microsoft sta introducendo per Edge, A tal proposito, sono attese alcune funzioni che permetteranno agli utenti di migliorare notevolmente la propria esperienza con il browser. Un esempio riguarda la possibilità di riconoscere e tradurre le lingue presenti nel PDF. Una funzione particolarmente utile per velocizzare il lavoro. Inoltre, funziona bene anche con alcune lingue meno utilizzate. Una caratteristica particolarmente attesa riguarda il limite di RAM. Quest’ultima sarà definita dagli utenti per Microsoft Edge. Con tale intervento l’azienda mira ad offre un maggiore controllo sulle risorse del sistema.

Inoltre, sta per arrivare una semplificazione della sezione riservata alle impostazioni. Presto verrà introdotto un sistema di sottosezioni ed impostazioni rapide. Si tratta di interventi mirati che hanno l’obiettivo di rendere la piattaforma sempre più adeguata nei confronti delle richieste e delle esigenze degli utenti.