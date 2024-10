La Web App è stata ideata per la gestione delle cuffie Pixel Buds. Ora sembra che sull’applicazione arriverà anche il supporto per i computer Windows e Mac. In questo modo, Web App, con tale aggiornamento, potrà essere utilizzato non solo sui dispositivi con ChromeOS dalla versione 127 in poi, ma anche quelli con Windows 10 e MacOS 14 Sonoma e successive.

Per riuscire ad usufruirne, gli utenti devono accedere al browser e avviare il processo di impostazione. Qui bisognerà scegliere gli auricolari nell’elenco dei dispositivi compatibili per poi cliccare sul tasto “Connetti”.

Web App Pixel Buds: nuovi supporti in arrivo

Dopo che le cuffie vengono associate al proprio computer dall’applicazione Pixel Buds è possibile visualizzare dettagli utili. Come, ad esempio, lo stato della batteria sia per ciascun auricolare che per la custodia. Inoltre, è possibile apportare una serie di modifiche riguardo le impostazioni principali. Tra quest’ultime ci sono le opzioni relative all’equalizzatore e la gestione dei controlli touch. Inoltre, è possibile abilitare o disabilitare il controllo attivo del rumore. Infine, è possibile anche abilitare o disabilitare il rilevamento della conversazione.

È disponibile anche l’icona degli ingranaggi. Quest’ultima mette a disposizione la possibilità di accedere ad altre impostazioni. Ad esempio, ci sono le opzioni relative all’attivazione e alla disattivazione dell’audio mono e quelle per il bilanciamento del volume. Inoltre, è possibile procedere anche con il rilevamento automatico dell’orecchio.

Sulla pagina dedicata alla Web App è disponibile una sezione dedicata ai firmware. In tal modo è possibile aggiornare le proprie cuffie senza dover utilizzare il proprio dispositivo Android.

Tali opzioni permettono agli utenti con Web App di accedere ad una personalizzazione avanzata. Ciò sia per la propria esperienza di ascolto con le cuffie Pixel che per la gestione su altri dispositivi. È una novità estremamente vantaggiosa per tutti gli utenti che scelgono le cuffie Pixel Buds.