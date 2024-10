Toyota C-HR Plug-in Hybrid: innovazione ed intelligenza alla guida

La Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 è un auto atta a cambiare la mobilità urbana. Con un motore elettrico da 163 CV e un propulsore termico da 152 CV, tale SUV è progettato per garantire efficienza totale. L’autonomia in modalità elettrica? Tra i 97 e i 106 km. Si tratta dunque di una vettura perfetta per muoversi in città. È possibile percorrere tratte interamente elettriche, riducendo le emissioni a zero.

Ma la vera novità è nel Predictive Efficient Drive. Cos’è? Un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale traffico e condizioni stradali. Imparando dallo stile di guida del conducente, ottimizza continuamente l’efficienza. Potrebbe esistere una soluzione più pratica per la guida quotidiana? La funzione di geo-fencing inoltre regala un vantaggio non indifferente fondamentale nelle aree a basse emissioni. La Toyota C-HR riserva energia per assicurare una guida elettrica in queste zone. Garantisce così il rispetto delle normative e mantiene una guida sostenibile.

Una guida adattiva per la nuova Toyota ibrida

Toyota ha introdotto il Predictive Deceleration Support, che prevede le decelerazioni per massimizzare il recupero energetico durante la frenata. La tecnologia agisce prima che il conducente abbia bisogno di intervenire, creando un’esperienza di guida fluida. Non è forse ciò che si desidera in una città affollata?

Ma l’intelligenza del sistema non si ferma qui. In previsione di salite o tratti autostradali, la C-HR passa automaticamente alla modalità ibrida. In tal modo permette sempre che si usi la giusta potenza. Anche in condizioni climatiche difficili, l’efficienza è garantita. La tecnologia di riscaldamento della batteria abbassa i tempi di ricarica nei giorni in cui fa più freddo. Il sistema di raffreddamento intelligente al contempo ne ottimizza l’uso nelle giornate più calde. La pompa di calore, infine, riscalda l’abitacolo sfruttando l’energia esterna, ma senza influire troppo sull’autonomia. Quando la batteria si scarica durante lunghi viaggi, il passaggio alla modalità ibrida è automatico. L’approccio di Toyota combina così praticità e rispetto per l’ambiente, con un’auto che non solo segue, ma anticipa addirittura le nostre esigenze di guida.