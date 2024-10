Apple è pronta a entrare in una nuova fase della sua espansione nel mondo della domotica. In che modo? Con un dispositivo mai visto prima. Stando a recenti indiscrezioni, il colosso di Cupertino sta lavorando su un prodotto che potrebbe combinare le funzionalità di iPad, Apple TV e HomePod. Fino a creare un hub domestico all-in-one. Il nome in codice di questo articolo è “HomeAccessory”, e rappresenterebbe una vera e propria svolta per la casa intelligente. Apple infatti ha già da tempo investito nel settore della domotica con il suo HomePod. Ma questo nuovo device promette di essere molto più versatile e interattivo.

Apple: un prodotto multifunzione con intelligenza artificiale

Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la presenza di uno schermo squadrato. Il quale, oltre a fungere da interfaccia, è dotato di una fotocamera frontale. Ciò permetterebbe di effettuare videochiamate tramite FaceTime. Ma anche di riconoscere i volti degli utenti e abilitare interazioni personalizzate. In più, il dispositivo potrebbe riconoscere i movimenti, consentendo di eseguire comandi rapidi senza dover toccare lo schermo. Le funzioni legate alla domotica si combinano così con quelle multimediali. Rendendo il dispositivo una sorta di centro di controllo per la casa.

Oltre alle funzioni tradizionali di un HomePod, il nuovo progetto di Apple sarà equipaggiato con il processore A18. Il quale garantirà un supporto fluido alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale della casa. Esso potrà infatti installare e utilizzare app, nonché riprodurre contenuti multimediali. Proprio come una vera e propria AppleTV integrata. Non mancherà il supporto per AirPlay, che consentirà di trasmettere audio e video da altri device Apple con la stessa facilità.

L’arrivo sul mercato di questo dispositivo potrebbe avvenire nella primavera del 2025. Anche se non abbiamo ancora notizie ufficiali. Insomma, la sua introduzione segnerebbe un importante passo in avanti rispetto a quanto offerto dalla concorrenza. In particolare da Google con il suo Pixel Tablet. Dunque, se Apple riuscirà a migliorare l’idea, potrebbe avere un vantaggio competitivo in un settore in continua evoluzione.