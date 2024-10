Amazfit propone un costo ridotto per il suo anello smart. Inoltre, i due abbonamenti ideati per sfruttare le potenzialità dell’Helio Ring verranno presto resi gratuiti. L’indossabile è disponibile sul mercato italiano da diversi mesi. Rappresenta un valido supporto per l’esperienza degli utenti che decidono di integrare l’Helio Ring con lo smartwatch di Amazfit. Si tratta di un sistema integrato che offre la possibilità di monitorare sia il proprio benessere che le prestazioni sportive.

Amazfit Helio Ring: i cambiamenti previsti per abbonamenti e prezzo del dispositivo

L’anello smart non richiede un abbonamento per fornire dati agli utenti. Eppure, per poter sfruttare quest’ultimi al massimo, sono necessari Zepp Aura e Zepp Fitness. Il primo offre un’analisi dettagliata e approfondita del sonno. Il secondo, invece, è l’ideale per creare piani di allenamento. Quest’ultimi sono personalizzati in base alle proprie esigenze.

Entrambi gli abbonamenti sono a pagamento, dettaglio che ha portato a forti critiche da parte degli utenti. Quest’ultimi, infatti, avevano contestato la presenza di un abbonamento a pagamento per sfruttare le funzioni offerte dall’anello intelligente. A tal proposito, sembra che Amazfit abbia deciso di cambiare le cose. L’azienda, infatti, ha comunicato che i due servizi saranno presto disponibili senza abbonamento. Inoltre, tale opzione potrebbe essere a tempo indeterminato. Tale decisione dimostra come l’azienda sia attenta alle richieste dei suoi utenti.

E non è tutto. Per i già utenti Amazfit che detengono un Helio Ring con abbonamento, Zepp Aura o Fitness, potranno richiedere un rimborso. È un’opzione davvero importante che permette agli utenti di accedere a tutti i vantaggi forniti dall’anello smart senza dover pagare per il proprio abbonamento.

Se ancora non possedete un Amazfit Helio Ring e intendete approfittare dei vantaggi messi a disposizione dall’abbonamento, è possibile acquistarlo su Amazon. Al momento, il suo costo, che come anticipato è stato ridotto, è pari a 169,90 euro.