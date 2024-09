Il 12 ottobre sarà presentato ufficialmente il nuovo Vivo X200 ma l’azienda ha già rivelato alcuni dettagli sull’attesissimo dispositivo, che sarà probabilmente accompagnato da una versione Mini e, in futuro, da un ulteriore modello Ultra.

A mostrare le prime immagini del Vivo X200 è il Product Manager della stessa azienda, che ci rivela così l’esistenza di due versioni dello smartphone: una particolarmente elegante in blu e una seconda opzione in bianco.

Vivo X200: scheda tecnica e design del dispositivo

Dalle immagini apparse in rete è possibile notare la presenza di un comparto fotografico dalle dimensioni davvero generose. Il modulo avrà una forma circolare e sarà occupato da un sensore principale da 50 MP, da un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e da un ulteriore sensore ultra grandangolare. La versione Pro del Vivo X200, invece, potrebbe ottenere dei sensori fotografici di qualità maggiore, con un teleobiettivo da 200 MP e sensore primario e ultra grandangolare entrambi da 50 MP.

In merito al display, le immagini mostrano chiaramente la presenza di un pannello OLED LTPO piatto da 6,3 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Anche in questo caso, sarà evidente la differenza con il modello Pro, il quale accoglierà un display curvo leggermente più grande.

All’interno dello smartphone troveremo una batteria dalla capacità niente male. Le indiscrezioni riportano la presenza di una batteria da 5600 mAh con ricarica a 90 W. Il chip. invece, sarà un MediaTek Dimensity 9400.

Il Vivo X200 sarà ufficializzato tra soli pochi giorni e non è ancora chiaro se nella stessa occasione sarà possibile conoscere anche la versione Mini. È certo che sarà necessario attendere il prossimo anno per poter ottenere maggiori informazioni in merito alla versione Ultra, che potrebbe accogliere importanti aggiornamenti. Al momento le voci ci informano esclusivamente sul design dei dispositivo Vivo, che potrebbe essere abbastanza simile su tutti i modelli previsti.