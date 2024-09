Mentre in molti aspettano il rilascio ufficiale di Android 15 da parte di Google, Vivo ha preso l’iniziativa. Ha infatti deciso di iniziare la distribuzione del nuovo sistema operativo sui suoi dispositivi di fascia alta. Questo aggiornamento ha coinvolto modelli come il VivoX100, il VivoX Fold3 Pro e l’iQOO 12. Insieme ad altre serie che potrebbero essere aggiornate nei prossimi giorni. La mossa dell’azienda ha anticipato persino Google, che non ha ancora reso disponibile la versione stabile di Android 15 per i propri telefoni Pixel, e Samsung. I quali, solitamente, sono tra i primi a distribuire gli aggiornamenti.

Vivo: aggiornamento anticipato grazie alla stabilità del sistema

La nuova interfaccia Funtouch OS 15, basata su Android 15, porta con sé diverse novità. L’azienda asiatica ha sviluppato alcune funzionalità esclusive per i propri utenti. Tutte studiate per arricchire l’esperienza del sistema operativo di Google. Tra le più interessanti troviamo AI Eraser. Ovvero, un tool di intelligenza artificiale in grado di rimuovere ombre indesiderate dalle foto. Importa anche Live Transcribe, uno strumento avanzato per la trascrizione automatica. Vivo ha quindi dimostrato di essere in prima linea nell’adozione di nuove tecnologie. Garantendo ai suoi clienti la possibilità di usufruire delle funzionalità più recenti in anteprima rispetto ad altri marchi.

Inizialmente, l’ azienda aveva pianificato di distribuire l’aggiornamento per Android 15 il 30 settembre. Ma grazie ai risultati positivi ottenuti dai test interni ha deciso di procedere con qualche giorno di anticipo. Gli utenti che possiedono uno dei modelli interessati dovrebbero quindi ricevere a breve una notifica. La quale avrà il compito appunto di avvisarli della disponibilità dell’aggiornamento. Anche se i più impazienti possono controllare manualmente la presenza dell’update tramite il menu delle impostazioni nella sezione “Aggiornamenti software”.

Insomma, è ormai chiaro che il rilascio anticipato di Android 15 da parte di Vivo rappresenta un importante traguardo per il brand. Esso, ancora una volta, il suo impegno nell’offrire agli interessati dispositivi sempre aggiornati. Ma soprattutto estremamente all’avanguardia.