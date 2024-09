Samsung Galaxy Watch7 può essere vostro con un risparmio assolutamente lodevole, infatti gli utenti si ritrovano a poter godere di una riduzione del 25%, applicata in modo completamente automatico da parte di Amazon, in tal modo il consumatore si ritrova a poter risparmiare anche 100 euro sull’acquisto.

Il modello attualmente in promozione prevede una diagonale da 44 millimetri, più che adatta alla maggior parte dei consumatori, senza risultare eccessiva come nella variante da 46 millimetri. Ciò che contraddistingue il prodotto è sicuramente la presenza dell’intelligenza artificiale, utilizzata da Samsung in alcuni aspetti e funzionalità generali. Non mancano comunque all’appello le classiche funzionalità su cui gli utenti possono fare affidamento, come il monitoraggio delle attività fisiche e del sonno, passando poi per una batteria che fortunatamente è stata prolungata rispetto al passato.

Samsung Galaxy Watch7: uno sconto inedito solo oggi

Uno dei prezzi più bassi e convenienti di sempre vi attende per l’acquisto di Samsung Galaxy Watch7, il prodotto, nella sua variante LTE, che quindi permette di collegarsi alla rete internet senza l’ausilio dello smartphone, avrebbe un listino di 399 euro. Per l’occasione Amazon ha deciso di applicare una riduzione del 25%, che abbassa la spesa da sostenere di circa 100 euro, fino ad arrivare così ad un investimento finale di soli 299 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Al suo interno è possibile trovare una batteria da 32GB, più che sufficiente per salvare tracce GPS (da utilizzare in un secondo momento), musica di vario genere (da riprodurre senza lo smartphone) o similari. E’ presente, ovviamente, il chip GPS integrato a doppia frequenza, per una maggiore precisione del posizionamento sulla mappa, oltre a connettività Bluetooth, WiFi e NFC per i pagamenti mobili con i servizi compatibili.