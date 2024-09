Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco svelato sul mercato un nuovo smartphone della serie Galaxy S24. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S24 FE e ora gli utenti lo potranno acquistare tramite i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, l’operatore telefonico Iliad ha da poco comunicato i prezzi di vendita ufficiali per acquistare questo nuovo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy S24 FE, nuovo device ora disponibile all’acquisto con Iliad

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha comunicato la disponibilità di acquisto di uno dei nuovi smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy S24 FE. Si tratta di uno dei nuovi device dell’azienda che può vantare il supporto alle nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale.

In particolare, gli utenti potranno acquistare questo nuovo smartphone a marchio Samsung scegliendo il pagamento tramite un’unica soluzione oppure tramite pagamento con rate. Per quanto riguarda il pagamento in un’unica soluzione, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 769 euro. Per quanto riguarda l’altra tipologia di pagamento, gli utenti potranno scegliere se pagare in 12 oppure in 24 rate mensili.

Nel primo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 64,08 euro al mese per 12 mesi. Nel secondo caso, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 32,04 euro al mese per 24 mese. Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE sarà disponibile all’acquisto nel suo unico taglio di memoria pari a 128 GB. Gli utenti potranno acquistarlo scegliendo tra diverse colorazioni, tra cui Blue, Graphite, Mint e Yellow.

Insomma, gli utenti potranno quindi acquistare comodamente a piccole rate mensili il nuovo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ricordiamo che questo nuovo device può vantare tutta una serie di caratteristiche di rilievo. Quest’ultimo vanta infatti un ampio display Dynamic AMOLED con una elevata luminosità e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.