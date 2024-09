Google continua a innovarsi nel mondo degli smartphone. In particolare concentrandosi sul miglioramento dell’app Termometro per i suoi dispositivi Pixel. L’applicazione, già presente sui modelli Pixel8 Pro e Pixel9Pro, consente di misurare la temperatura degli oggetti tramite un sensore contactless posto sul retro del telefono. Per ottenere risultati precisi, gli utenti, per ora, devono indicare manualmente il tipo di materiale da analizzare. Ma secondo recenti scoperte nel codice della versione 1.0.676362763 dell’app, questa limitazione potrebbe presto essere superata. Google sta infatti lavorando a un aggiornamento. Il quale permette all’app di riconoscere automaticamente il tipo di materiale scansionato.

Google: supporto al rilevamento della temperatura corporea e nuove funzionalità in Europa

Tale innovazione sarà resa possibile grazie all’uso di modelli di machine learning TFLite, che verranno integrati nell’app per migliorare l’esperienza utente. Nonostante questa automatizzazione, sarà comunque possibile selezionare manualmente il materiale. Oltre ai modelli TFLite, potrebbe essere sfruttata anche la fotocamera del dispositivo. Il cui compito sarebbe quello di contribuire a identificare con maggiore precisione gli oggetti e i materiali.

Un’altra interessante novità è l’introduzione del rilevamento della temperatura corporea, una funzione implementata per la prima volta negli Stati Uniti. Di recente, Google ha esteso questa funzionalità anche ad alcuni dispositivi Pixel in Europa. Segnalando una continua espansione delle capacità dell’app Termometro. Al momento, l’opzione di rilevamento automatico del materiale non sembra ancora disponibile. Ma si prevede che sarà visibile nella schermata di selezione del materiale con i prossimi aggiornamenti.

Con questi miglioramenti, Google sembra voler offrire agli utenti Pixel un’esperienza ancora più intuitiva e completa. La possibilità di rilevare la temperatura in modo contactless rappresenta un passo importante verso la semplificazione dell’utilizzo quotidiano. Il gigante di Mountain View dimostra così di essere sempre più orientata all’innovazione. Ma soprattutto al miglioramento continuo delle funzionalità offerte dai suoi dispositivi.Insomma l’ azienda non si ferma mai, così come il suo obiettivo di riuscire a guadagnarsi la fiducia delle persone.