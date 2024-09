Google Chrome mantiene il suo primato nel settore a livello mondiale. Ciò è possibile anche grazie all’impegno dell’azienda di Mountain View. In tal modo Google riesce a mantenere il suo servizio aggiornato e all’avanguardia. Con nuove funzionalità e l’aggiunta di modifiche grafiche importanti il browser di Mountain View mantiene un ruolo attivo nell’esperienza degli utenti in tutto il mondo. A tal proposito è in arrivo un’importante novità per quanto riguarda la versione 129 di Google Chrome sui dispositivi Android. Di cosa si tratta?

Google Chrome: nuovo aggiornamento grafico in arrivo

La novità in arrivo riguarda la possibilità di selezionare un tema specifico per la barra di navigazione disponibile su ogni pagina. Fino ad ora, la barra risultava essere chiara o scura in base al tema selezionato dagli utenti per il proprio dispositivo. Con la release 129, invece, il team di sviluppatori di Google Chrome ha deciso di cambiare le opzioni disponibili. Ora, infatti, è possibile selezionare un colore diverso in base a quello di sfondo presente nella scheda attiva che si sta visitando in quel momento.

In questo modo, la barra di navigazione cambia ogni volta in base al sito che si sta visualizzando. La modifica risulta ancora più evidente quando si utilizzano i gruppi di schede. In questo caso, infatti, la batta posizionata in basso diventa un tutt’uno con l’interfaccia. Si tratta di una nuova opzione che permette di fornire agli utenti un’esperienza che sia sempre più coinvolgente ed interattiva.

Al momento, per attivare o disattivare tale opzione su Google Chrome bisogna accedere all’apposito flag. È però ipotizzabile che quest’ultimo finirà per essere eliminato in futuro. Con tale modifica l’azienda di Mountain View arricchisce maggiormente il suo browser. Quest’ultimo di recente sta ricevendo una serie di aggiornamenti utili, tra cui quello che riguarda i citati gruppi di schede. Un’opzione davvero vantaggiosa soprattutto per gli utenti che sono abituati a destreggiarsi tra molte pagine web aperte contemporaneamente.