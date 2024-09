1Mobile ha lanciato una promozione imperdibile per i nuovi clienti. L’offerta Top 150 prevede 150 Giga al prezzo promozionale di 5€ per il primo mese. Dal secondo mese, il costo passa a 7,99€. Gli utenti possono attivare il piano senza costi di attivazione se effettuano la portabilità da altri operatori. In caso di nuove SIM, è previsto un costo di attivazione di 5€. Questa soluzione è valida fino al 30 settembre 2024 e permette di avere minuti illimitati e 50SMS.

1Mobile: termini e condizioni dell’offerta

La promozione offre anche tariffe speciali per le chiamate all’estero. Chi sceglie di attivare il piano Top 150 avrà accesso a un’app dedicata. Tramite l’applicazione, infatti, sarà possibile monitorare il proprio consumo di dati e ricaricare il credito. È importante notare che il traffico online è utilizzabile in Italia e nell’Unione Europea. L’uso eccessivo di Internet comporta un costo aggiuntivo, pari a 0,50 centesimi per ogni 100MB.

La promozione è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità. È fondamentale completare il passaggio entro il primo mese per evitare addebiti imprevisti. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese e il traffico non utilizzato non sarà cumulabile per quello successivo. In caso di portabilità in uscita nei primi 180 giorni, i bonus attivati verranno detratti dal credito residuo.

In più, tale soluzione è compatibile con gli extra disponibili e può essere disattivata in qualsiasi momento attraverso l’app o il sito web. Ad ogni modo, il cliente potrà utilizzare i restanti dati fino alla scadenza dell’offerta scelta. È da notare che i servizi di dati non sono compatibili con alcuni dispositivi BlackBerry. Allo stesso modo, potrebbero sorgere problemi di compatibilità con alcuni telefoni di marche come Brondi e Wiko. Pertanto, 1Mobile non si assume responsabilità per eventuali disagi causati da queste limitazioni tecniche. In ogni caso per altre proposte interessanti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.