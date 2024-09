Stanno per arrivare sul mercato delle berline elettriche due nuove vetture di Xpeng. Il costruttore cinese ha annunciato l’arrivo della P7+ e della Mona M03, due auto pronte a raggiungere la vetta. Considerando i primi dettagli emersi, sembra che Xpeng intenda puntare in alto.

L’azienda cinese, con il lancio delle nuove vetture, mira a rafforzare la propria posizione. Per raggiungere tale obiettivo si è concentrata su una serie di veicoli con prestazioni molto elevate. Dettaglio che permette a Xpeng di avvicinarsi alle sue grandi competitor come Tesla e Hyundai.

Xpeng presenta due nuove vetture elettriche

La prossima P7+ promette di distinguersi dagli altri veicoli in circolazione. La sua caratteristica principale sarà l’aerodinamica. Quest’ultima risulta molto più curata. Inoltre, sembra che la nuova P7+ Xpeng presenterà consumi pari a circa 111kWh/100 km. Ciò nella sua versione più efficiente. Se si considera il ciclo di omologazione cinese CLTC l’efficienza reale stimata è di circa 5,95 km/kWh.

Per quanto riguarda il modello base della nuova P7+ sarà dotato di una batteria da 60,7 kWh. Ciò significa che la vettura garantirà un’autonomia dichiarata di 575 km. È importante sottolineare che Xpeng prevede il rilascio anche di un’ulteriore versione. Quest’ultima presenterà un pacco batterie maggiorato da 76,3 kWh. Ciò estenderà l’autonomia fino a 684km. L’arrivo della vettura è atteso per il mese di ottobre.

Come anticipato Xpeng sta lavorando contemporaneamente anche al lancio di una seconda auto elettrica. Si tratta della Mona M03. Quest’ultima presenterà batterie da 51,8 e 62,2kWh. Ciò permette di ottenere autonomie che, rispettivamente, sono di 515 e 620 km. L’efficienza della Mona M03 risulta essere leggermente superiore rispetto all’altro modello in arrivo. Infatti, secondo le stime, si tratta di 6,5 km/kWh. A differenza della P7+, la Mona M03 non arriverà entro quest’anno. Il suo lancio è, infatti, atteso nel 2025. Il prezzo della vettura potrebbe aggirarsi intorno a 15.000 euro.