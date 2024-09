I clienti Iliad e MVNO continuano a essere la preda preferita dai principali operatori telefonici italiani e tra questi è WindTre il gestore che propone le offerte più interessanti ed economiche.

La sua WindTre GO Unlimited Digital è disponibile esclusivamente per coloro che effettuano il trasferimento del numero da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce o da uno degli MVNO qui elencati: CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Attivando una nuova SIM e mantenendo invariato il proprio numero, i clienti provenienti da uno dei seguenti operatori possono ottenere l’offerta al costo di soli 10,99 euro al mese e ottenere: Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione WindTre GO: come attivare l’offerta Unlimited Digital L’attivazione dell’offerta GO Unlimited Digital può essere effettuata tramite sito ufficiale o presso uno dei punti vendita abilitati. Scegliendo l’acquisto online, i nuovi clienti potranno acquistare la SIM e riceverla tramite corriere senza dover sostenere alcun costo di spedizione, affrontando esclusivamente una spesa iniziale di 20,99 euro, di cui: 9,99 euro per l’attivazione

10,99 euro per il primo rinnovo della tariffa. Il gestore consente di optare anche per il pagamento in negozio, permettendo ai clienti di effettuare il preordine della SIM online e recarsi in uno dei punti vendita per la consegna.

Il costo di rinnovo dell’offerta dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti dovranno dunque indicare una tra le tre modalità di pagamento attraverso la quale sostenere le spese previste, che saranno addebitate automaticamente dal gestore grazie al servizio Easy Pay.