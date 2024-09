WhatsApp è alle prese con una nuova funzione. Quest’ultima ha lo scopo di bloccare i messaggi SPAM inviati da numeri sconosciuti. Con la nuova opzione la piattaforma mira a fornire un’esperienza all’avanguardia e più sicura. Dettaglio, particolarmente utile per tutti gli utenti che sfruttano l’applicazione per le proprie conversazioni personali e per quelle lavorative. Ma come funziona?

WhatsApp combatte lo SPAM con una nuova opzione

La funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma di messaggistica permette agli utenti di bloccare i messaggi ricevuti da numeri sconosciuti. Quest’ultimi, infatti, spesso possono essere utilizzati per portare avanti tentativi di pishining e SPAM. Tale opzione fa parte di una strategia più grande di WhatsApp che mira a rendere la piattaforma molto più sicura per tutti i suoi utenti tutelando la loro privacy.

Con la nuova funzione è possibile offrire, infatti, una maggiore protezione. Come è possibile sfruttare la funzione? Per abilitare l’opzione bisogna cliccare su “Impostazioni”. Qui è presente la voce “Avanzate” nel menu “Privacy”. La funzione, nel dettaglio, non blocca di default tutti i messaggi. Un algoritmo, scelto da WhatsApp, agisce individuando gli account sconosciuti che inviano troppi messaggi in un determinato periodo di tempo. Quest’ultimi, infatti, sono quelli che maggiormente possono celare tentativi di frode di varia natura.

Secondo quanto emerso, al momento la funzione di WhatsApp è in fase di testing per alcuni utenti con dispositivi Android. Gli individui in questione sono coloro che fanno parte del programma beta della piattaforma. Quest’ultimi sono color che per primi testano le novità e gli aggiornamenti introdotti sulla piattaforma. Non sappiamo ancora quando la funzione verrà rilasciata per la versione stabile di WhatsApp. Secondo quanto emerso, la fase di testing ha avuto inizio già da un po’. Ciò potrebbe indicare che la nuova funzionalità per contrastare l’arrivo dei messaggi da numeri sconosciuti potrebbe arrivare molto presto.