Samsung ha presentato ufficialmente la nuova famiglia Galaxy Tab S10. I tablet top di gamma del produttore sono disponibili sul mercato globale insieme al tanto atteso Galaxy S24 FE. Dopo mesi di indiscrezioni, possiamo scoprire la scheda tecnica completa di questi nuovi dispositivi.

La gamma Galaxy Tab S10 si compone di due modelli, Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra. Samsung ha deciso di non presentare la versione base come fatto con la generazione precedente, riducendo l’offerta da tre a due varianti anche se di segmento superiore.

Andando a guardare la scheda tecnica, la principale differenza tra le due varianti risiede nella dimensione de display ma non solo. Il Galaxy Tab S10+ è caratterizzato da un pannello da 12.4 pollici mentre la variante Ultra può vantare un display da 14.6 pollici. Entrambe le soluzioni sono basate su un pannello Dynamic AMOLED 2X dotato di refresh rate a 120Hz e un trattamento antiriflesso.

Entrambe le soluzioni possono contare sul SoC MediaTek Dimensity 9300+ ma varia il quantitativo di memoria interna e RAM a seconda della versione. Samsung ha scelto di equipaggiare fino a 16GB di RAM e 1TB di memoria interna sull’Ultra e fino a 12GB di RAM e 512GB interni sul Galaxy Tab S10+. Tuttavia, i due tablet Samsung supportano l’espansione di memoria tramite scheda microSD fino a 1.5TB.

Il comparto fotografico dei tablet è composto da una doppia fotocamera con la principale da 13MP e la ultra wide da 8MP. Cambia, invece, il numero di fotocamera frontale che sulla versione Plus è singola mentre sull’Ultra è doppia.

Una batteria da 11.200mAh e una da 10.090mAh permetteranno rispettivamente al il Galaxy Tab S10 Ultra e il Galaxy Tab S10+ tantissime ore di autonomia. Inoltre, la ricarica rapida a 45W permetterà di recuperare ore di schermo acceso in poco tempo. Completeranno la dotazione hardware la resistenza all’acqua e alla polvere IP68 e la S Pen per un utilizzo ancora più versatile del tablet.

La commercializzazione vera e propria della famiglia Galaxy Tab S10 inizierà dal 3 ottobre 2024, Le colorazioni disponibili al lancio sono Moonstone Gray e Platinum Silver con prezzi che partono da 1.369 euro per Galaxy Tab S10 Ultra e 1.149 euro per il Plus.