Da qualche tempo il colosso del gaming Sony aveva svelato l’imminente arrivo di una nuova versione della sua ultima console da gaming. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova PlayStation 5 Pro. In particolare, si tratta di una edizione limitata ispirata alla storica PlayStation 1. Nel corso delle ultime ore, Sony ha finalmente annunciato l’inizio dei pre-ordini di questa nuova console in edizione limitata. Il prezzo, però, è decisamente molto elevato. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation 5 Pro, al via i pre-ordini dell’edizione limitata ispirata alla PlayStation 1

Nel corso delle ultime ore il colosso del gaming Sony ha svelato ufficialmente l’inizio dei pre-ordini per la nuova edizione limitata della sua ultima console da gaming. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova PlayStation 5 Pro e la nuova versione sarà ispirata alla storica console da gaming dell’azienda, ovvero la famosa PlayStation 1.

La nuova edizione limitata, in particolare, si caratterizza per la presenza di un design chiaramente ispirato a quello della precedente console da gaming. Immancabile infatti sarà la colorazione grigia proprio come quella presente su PlayStation 1. A disporre di questo design classico non sarà solo la console da gaming, ma anche i vari accessori. Tra questi, infatti, anche il controller Dual Sense, la stazione di ricarica Dual Sense e perfino il controller wireless Dual Sense Edge avranno anch’essi un design ispirato alla famosa console storica di casa Sony.

Tra le altre novità di questa nuova edizione limitata, ci sarà inoltre la presenza nella confezione di vendita alcuni accessori, come ad esempio:

• Adesivo PlayStation

• Fascette per cavi a forma di PlayStation

• Stand verticale

• Poster di PlayStation in edizione limitata

• Alloggiamento del connettore del cavo come il controller di PlayStation 1

• Una graffetta PlaPlayStation

Come già detto in apertura, però, per poter avere questa fantastica edizione limitata della PlayStation 5 Pro, gli utenti dovranno essere disposti a spendere una ingente cifra. Gli utenti interessati dovranno infatti sostenere una spesa pari a ben 1099,99 euro per portarsi a casa questa favolosa console da gaming ispirata alla storica PlayStation 1.