Sulle Smart TV di LG sta per arrivare una novità riguardante il settore della pubblicità. Stanno per essere introdotti dei salvaschermo che contengono messaggi pubblicitari. Come annunciato da Ad Solutions, si tratta della nuova esperienza pubblicitaria denominata “Native Screensaver Ads”. Quest’ultima si attiverà sulla schermata Home, sul Content Store e sui canali LG su tutte le televisioni “intelligenti” del marchio.

Nuova opzione per il salvaschermo delle TV LG

La nuova funzione sembra avere un compito ben preciso. Si cercherà di rendere i periodi di inattività sulle televisioni un’opportunità di intrattenimento. A tal proposito, LG ha effettuato dei test. Quest’ultimi hanno evidenziato come soluzioni di questo topo siano in grado di generare un incremento medio riguardo la brand awareness. Nello specifico si tratta di un aumento pari a 2,5 volte.

Dunque, la nuova funzione è stata presentata da LG come una novità esclusiva. Eppure, ha scatenato molti dubbi in rete. L’arrivo dei salvaschermo pubblicitari, infatti, ha diviso a metà il pubblico. Da una parte c’è chi crede che tale soluzione possa rappresentare una valida opzione per mantenere controllati i prezzi di alcuni televisori del marchio. D’altra parte, invece, c’è chi crede che si tratti una novità poco gradita. In particolare, a crederla così sono gli utenti che acquistano TV LG particolarmente costosi. Chi arriva a pagare anche 2000 euro per un televisore potrebbe non apprezzare l’idea di essere bersagliati dalla pubblicità anche quando c’è lo schermo spento.

È importante sottolineare che al momento è possibile disattivare tale opzione per la pubblicità. Per farlo bisogna recarsi nelle “Impostazioni” del proprio TV LG e selezionare la voce “Impostazioni aggiuntive”. Qui è possibile cliccare sulla voce “disattivare la promozione dello screensaver”.

La scelta di LG potrebbe, inoltre, presentare un cambiamento per l’intero settore. Infatti, se il progetto dei salvaschermo pubblicitari andasse importo, anche altre aziende potrebbero decidere di optare per la stessa soluzione.