JBL Clip 5 è un relativamente piccolo altoparlante bluetooth portatile che gli utenti si ritrovano a poter spostare ovunque desiderino, proprio date le sue ridottissime dimensioni, nello specifico raggiunge 4,6 x 8,63 x 13,45 centimetri, con un peso di 280 grammi, caratterizzato da un rivestimento soft-touch nella parte superiore, e tanto tessuto che ne impreziosisce complessivamente l’estetica.

Ciò che lo rende estremamente portatile è la presenza di un piccolo moschettone superiormente, così da poter effettivamente collegare ed appendere l’altoparlante praticamente ovunque si desideri, senza andare ad appesantire il tutto in modo eccessivo. Il prodotto presenta certificazione IP67 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, è compatibile con un qualsiasi sistema operativo, sia esso Android, iOS, MacOS, Windows o Linux, in quanto il collegamento avviene solo ed esclusivamente tramite il bluetooth.

JBL Clip 5: l’occasione dal prezzo più basso

Una promozione di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di JBL Clip 5, infatti gli utenti possono ricevere il 33% di sconto sul listino di 69 euro, cosicché si possano investire solamente 46,99 euro per l’ordine, nella colorazione Blu (anche se sul mercato si possono trovare molti altri colori interessanti). Effettuate l’ordine al seguente link.

Essendo un prodotto portatile, è superfluo ricordare che integra una batteria ricaricabile, capace di raggiungere una autonomia complessiva di 12 ore di utilizzo continuativo, la qualità dell’audio è più che sufficiente per la tipologia di prodotto, senza avere comunque troppe pretese. Il sistema di controllo si affida interamente alla parte superiore, dove si trovano una serie di pulsanti fisici per la gestione della riproduzione, potendo comunque personalizzare in parte il tutto, semplicemente andando ad utilizzare l’applicazione mobile effettivamente dedicata (disponibile sia per Android che per iOS), per nuove informazioni collegatevi al link.