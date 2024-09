L’assistente AI di Google, NotebookLM, ha appena aggiunto una nuova funzione che permette di analizzare e sintetizzare video YouTube. Grazie alla trascrizione dei contenuti, che può essere umana o generata automaticamente, l’utente riceve un riassunto dei principali argomenti trattati nel video. Oltre a questo, NotebookLM individua le parole chiave più rilevanti e le organizza in una sezione chiamata “Key Topics”. Cliccando su una di queste parole, l’utente viene riportato direttamente al punto esatto della trascrizione in cui la parola viene menzionata. Questo sistema permette così di risparmiare tempo. Oltre che di approfondire in modo mirato il contenuto del video senza doverlo vedere per intero.

YouTube: arriva la funzione “Audio Overview”

A differenza di altri chatbot, che possono fornire solo un riassunto generico, NotebookLM offre la possibilità di esplorare più a fondo un argomento grazie a questi punti di partenza. Ciò è particolarmente utile per chi necessita di approfondimenti su temi specifici trattati all’ interno della clip. Google sembra così voler perfezionare sempre più la sua intelligenza artificiale. Ecco perché punta ad andare oltre le funzionalità di base già presenti in altre piattaforme e strumenti.

Una funzione aggiuntiva di NotebookLM è la possibilità di creare un riassunto audio a partire dalla trascrizione del video. Tale funzionalità è chiamata “Audio Overview“. Essa consente di ascoltare una versione sintetica dei contenuti, rendendola comoda per chi preferisce informarsi senza guardare il video. Questa innovazione è particolarmente interessante per chi ha poco tempo a disposizione o preferisce l’ascolto rispetto alla lettura o alla visione.

Insomma, Google continua a investire pesantemente nell’AI. Puntando a migliorare l’esperienza utente con strumenti che semplificano la ricerca e la comprensione dei contenuti multimediali. Grazie a NotebookLM, la fruizione dei video diventa non solo più accessibile, ma anche più personalizzata. Aprendo così nuove possibilità nel campo dell’informazione e dell’intrattenimento più utile e innovative che mai.