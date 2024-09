Google ha recentemente annunciato un imponente investimento di 3,3 miliardi di dollari per la costruzione di due nuovi data center in South Carolina, seguendo le orme di Microsoft e Amazon, già impegnate in grandi progetti di infrastruttura legati all’intelligenza artificiale. Di questo investimento, 2 miliardi saranno destinati alla costruzione di due campus nei parchi commerciali Pine Hill a Ridgeville e Winding Woods a St. George. I restanti 1,3 miliardi verranno utilizzati per ampliare il data center esistente di Google nella Contea di Berkeley, un’iniziativa che porterà alla creazione di circa 200 nuovi posti di lavoro nella regione.

Il problema energetico dei data center

La corsa alle infrastrutture tecnologiche non si limita a Google. Anche Microsoft ha annunciato un fondo di 30 miliardi di dollari per investimenti nell’intelligenza artificiale, inclusi nuovi data center e progetti energetici, realizzati in collaborazione con BlackRock e altre aziende. Allo stesso modo, Google ha stanziato 1 miliardo di euro per l’espansione del proprio data center in Finlandia e 2 miliardi per un nuovo centro AI in Malesia.

Particolarmente interessante è l’approccio di Amazon e Oracle, che stanno sviluppando piani dettagliati su come alimentare i loro futuri data center. La crescente domanda energetica delle infrastrutture IA è una delle principali sfide che le aziende devono affrontare. I data center sono già tra i maggiori consumatori di energia al mondo, e si prevede che presto potrebbero assorbire tra il 60% e il 70% dell’energia destinata al settore tecnologico. Fare affidamento sulle fonti fossili per sostenere tale consumo sarebbe insostenibile dal punto di vista ambientale, causando un notevole aumento delle emissioni di CO2. Le aziende, quindi, stanno esplorando fonti alternative.

Amazon, ad esempio, ha recentemente stanziato 11 miliardi di dollari per nuovi data center in Indiana, supportati da quattro parchi solari e una centrale eolica con una capacità combinata di 600 megawatt. Anche il nucleare diventerà una risorsa cruciale: Microsoft ha annunciato l’intenzione di riattivare uno dei reattori della centrale di Three Mile Island, mentre Oracle prevede di utilizzare tre SRM per alimentare il proprio data center.