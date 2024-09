In California, nel 2022, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 2,4%. Se si considerano gli ultimi 20 anni, il calo è pari al 20%. Mentre il PIL è cresciuto del 78%. A rivelarlo è una relazione del California Air Resources Board (CARB). Quest’ultimo ha evidenziato come tali valori siano stati ottenuti con l’arrivo delle normative sulle emissioni e l’espansione delle auto elettriche. A conferma di ciò, a New York sono state evitate circa 19.000 tonnellate di CO2 nella prima metà del 2024. Ciò è stato possibile grazie all’suo di taxi elettrici, Uber e Lyft.

Le auto elettriche fanno la differenza nella lotta ai gas serra

Come anticipato, nel 2022 è stato registrato un calo del 2,4% delle emissioni. Tale valore, concretamente, si traduce nella rimozione di 2,2 milioni di auto benzina dalle strade. Dati ancor più significativi si sono registrati per il settore dei trasporti. L’adozione dei veicoli elettici, infatti, ha apportato enormi vantaggi.

Il Taxi and Limousine Commission (TLC) a dichiarato che a New York sono state effettuate circa 14 milioni di corse a zero emissioni. Tale scenario ha portato al risparmio di 19.000 tonnate di emissioni. Quest’ultime, rappresentano le emissioni annuali prodotte da circa 3.800 abitazioni. Un dettaglio davvero importante.

Per sostenere tali cambiamenti dovuti alla diffusione delle auto elettriche, New York ha potenziato la propria rete di ricarica. A tal proposito, il numero dei caricatori è aumentato del 40% nell’ultimo anno. Nei prossimi 2 anni, inoltre, è prevista la costruzione di ulteriori 180 punti di ricarica.

I dati registrati a New York e in California evidenziano il potenziale delle auto elettriche. L’impatto positivo di tali vetture non corrisponde ancora ad un aumento delle loro vendite. Negli Stati Uniti, le auto elettriche sono il 7,6%. È però ipotizzabile che con le nuove politiche di incentivazione la situazione potrebbe cambiare già nei prossimi anni. Scenario che prevede un miglioramento significativo per la lotta alle emissioni di CO2.