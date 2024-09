Una delle funzionalità più amate da tutti i possessori di Nintendo DS è stata senza alcun dubbio la possibilità di giocare online con il multiplayer della console a tantissimi titoli divertenti e di intrattenimento, una possibilità che ha sicuramente fatto felici milioni di utenti che hanno potuto così sfidare i loro amici, ma anche tutti gli altri utenti del mondo a titoli del calibro, ad esempio di Mario kart DS.

Trattandosi però, di una console decisamente obsoleta, intendo trascorso il numero di anni ritenuto opportuno ha dismesso i server per il multiplayer online di Nintendo DS, cambiamento avvenuto all’incirca 10 anni fa, lo stesso discorso è valso anche per Nintendo 3DS Che ha visto la dismissione dei propri server online, eventi che hanno obbligato gli utenti amanti di questi due prodotti ad utilizzare degli emulatori sui propri pc per poter giocare online su server gestiti da terze parti.

Delta porta il multiplayer su iOS

A quanto pare, però una buona notizia per gli amanti del genere arriva direttamente da Delta, il noto emulatore presente su AltStorePal di Riley Testut e installabile su tutti gli iPhone nei quali è presente lo store alternativo, sembra infatti in base a quanto dichiarato dal suo creatore che molto presto l’emulatore supporterà il multiplayer online di Nintendo DS utilizzando i medesimi server di terze parti adoperati dalle versioni PC.

Come se non bastasse la proprietaria della piattaforma annunciato che il multiplayer online sarà completamente gratuito e non servirà a pagare nessun tipo di abbonamento o supplemento, l’unica brutta notizia è che non è ancora presente una possibile data di arrivo di questa nuova funzionalità, dunque non resterà che attendere ancora un po’ di tempo prima di poterla sfruttare, sicuramente si tratta di un grande cambiamento che farà felici tantissimi fan e che tra l’altro potranno sfidarsi sia con utenti che utilizzano un emulatore sia con utenti che utilizzano un vero Nintendo DS connesso a server di terze parti.