Uno degli smartwatch indubbiamente più richiesti tra quelli attualmente disponibili sul mercato è l’Apple Watch 9, dispositivo che nel corso degli anni ha letteralmente catturato l’attenzione del pubblico con le sue prestazioni di livello elevato, anche se purtroppo affiancate da un prezzo tutt’altro che alla portata di tutti.

Fortunatamente in nostro aiuto è accorsa Amazon, con la sua fantastica promozione che permette di acquistare l’Apple Watch Series 9, nella variante solo GPS da 41 millimetri. Proprio queste due ultime specifiche vanno a raccontare molto del dispositivo: la connessione alla rete avviene solo ed esclusivamente tramite lo smartphone, ed oltretutto il pannello ha dimensioni complessivamente ridotte, risultando più adatte alla maggior parte dei polsi.

Apple Watch 9: l’offerta da non credere attiva su Amazon

Apple Watch 9 non è praticamente mai costato così poco su Amazon, la promozione che potete cogliere al volo in questi giorni vi farà risparmiare decisamente più del previsto, riuscendo a spendere per il suo acquisto solamente 399 euro (contro i 499 euro di listino). Non perdetevi lo sconto a questo link.

La variante di cui vi stiamo parlando nell’articolo presenta una cassa in alluminio in color galassia, con cinturino sport; tale elemento è realizzato in silicone, presenta la solita ottima chiusura dei prodotti Apple, ma è comunque facilmente intercambiabile a piacimento, così da poter personalizzare al massimo il prodotto stesso. E’ uno smartwatch resistente all’acqua, con possibilità di utilizzo anche in immersione sino ad una determinata profondità, mettendo a disposizione tutte le più classiche funzionalità legate al monitoraggio della salute: tra cui spiccano ad esempio passi percorsi, calorie bruciate, SPO2, battito cardiaco, monitoraggio del sonno, stress e quant’altro. Da notare la presenza dell’always-on display, una funzionalità non sempre presente o diffusa su questa tipologia di prodotti.