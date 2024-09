Sono diversi i rincari annunciati di recente da Google. In particolare, di recente, l’azienda di Mountain View ha dichiarato che il suo servizio di streaming musicale in Italia riceverà nuovi aumenti. YouTube Music Premium entra, dunque, a far parte di una strategia più ampia che coinvolge i piani tariffari di Google.

YouTube Music aumenta: dettagli sui rincari

Gli utenti della piattaforma di streaming musicale devono ora affrontare un aumento dei costi mensili. Quest’ultimi riguardano tutti i piani messi a disposizione da YouTube Music Premium. La piattaforma permette agli utenti di approfittare di un’esperienza audio senza pubblicità e di scaricare i brani così da poterli ascoltare anche mentre si è offline. Inoltre, viene garantita la riproduzione in background dei propri brani preferiti.

Secondo quanto riportato gli aumenti previsti per YouTube Music Premium dovrebbero essere moderati anche se possono rappresentare ugualmente un problema per gli utenti. Nel dettaglio, il piano individuale passa da 9,99 euro a 10,99euro mensili. Quello Studenti, invece, passa da 4,99 a 5,99euro. Infine, il piano Famiglia, quello maggiormente colpito dagli utenti, passa da 14,99 a 17,99 euro al mese.

Ma come sono stati giustificati tali rincari? Secondo Google, gli aumenti sono necessari per garantire agli utenti di accedere ad una piattaforma che sia sempre efficiente ed aggiornata. YouTube Music Premium, dunque, necessita di ulteriori fonti per continuare ad offrire un servizio migliore per lo streaming musicale.

Consapevole dell’impatto che gli aumenti possono avere sugli utenti, Google ha deciso di introdurre un piccolo premio. Si tratta della possibilità di pagare la tariffa precedente per almeno tre rinnovi prima che vengano introdotti i nuovi costi. I prezzi “aumentati”, dunque, entreranno in vigore solo con il quarto rinnovo. Ciò dal momento successivo alla ricezione dell’avviso inviato da Google in cui avvisava gli utenti degli imminenti rincari relativi agli abbonamenti YouTube Music Premium. Gli abbonati della piattaforma riceveranno poi un ulteriore avviso 30 giorni prima dell’applicazione del nuovo costo mensile.