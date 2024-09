Samsung ha riferito ai suoi utenti, tramite una comunicazione ufficiale, che questo momento sarà necessario possedere un account Samsung per poter accedere al Galaxy Store. Tale novità entrata in vigore il 25 settembre rappresenta un passo importante per il funzionamento del sistema.

Oltre a tale aggiornamento, è previsto anche l’update delle applicazioni che in precedenza sono state scaricate dagli utenti dal Galaxy Store di Samsung. Tale discorso non vale invece per le app preinstallate. Come ad esempio l’applicazione “Galleria”. In questi casi, le applicazioni riceveranno gli aggiornamenti, come al solito, con il rilascio da Samsung dei firmware.

Samsung: nuove impostazioni per l’accesso al Galaxy Store

Considerando la novità in arrivo, gli utenti che non ne posseggono ancora uno, devono procedere con la creazione di un nuovo account. Per farlo ci sono diverse modalità in base ai dispositivi utilizzati. Se si procede da web o con un tablet o smartphone non Samsung bisognerà accedere alla pagina dedicata. Qui basta cliccare su “Crea Account” e accettare i termini e condizioni. A questo punto, è necessario inserire tutte le informazioni che vengono chieste dal sistema. Tra cui nome/cognome, data di nascita ed e-mail. Gli utenti due passaggi riguardano l’impostare la verifica in due passaggi e inserire il codice di verifica ricevuto. Cliccando su “Avanti”, la procedura verrò portata a termine.

Se si procede su smartphone Samsung, invece, bisogna recarsi in “Impostazioni” e cliccare su “Password dimenticata o account non disponibile”. Qui basta selezionare la voce “Crea account”. Il passaggio successivo riguarda l’accettazione dei termini d’uso. A questo punto sarà possibile inserire le proprie informazioni personali. Quest’ultime sono richieste per creare l’account Samsung. Tra le info richieste c’è il numero di telefono. Qui viene inviato il codice di verifica che bisogna inserire nella procedura. Dopo tali passaggi gli utenti ricevono un’e-mail che contiene le istruzioni da seguire per completare la procedura per creare il proprio account Samsung.