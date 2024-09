Nuova eBike Polestar: tecnologia e design in edizione limitata

Polestar, dopo i suoi famosissimi modelli di auto elettriche, amplia la sua offerta nel mondo della mobilità sostenibile. Presenta al mondo la nuova eBike Allebike Eliza Polestar Engineered. Questa mountain bike elettrica, frutto della collaborazione con il produttore svedese Allebike, sarà disponibile in edizione limitata. Il suo telaio è realizzato in un polimero rinforzato in fibra di carbonio, perfetto per affrontare percorsi trail ed enduro.

In passato la Polestar aveva già lanciato alcuni modelli insieme a Allebike. Questa nuova versione porta l’esperienza a un altro livello. La finitura Space e i dettagli nel tipico Swedish Gold della casa automobilistica danno un tocco di eleganza. La tecnologia avanzata inoltre garantisce prestazioni di alta gamma. Cosa distingue questa eBike Polestar dalle altre? Oltre al design ricercato, monta un motore Shimano EP8 con una coppia di 85 Nm. Questo è alimentato da una batteria Shimano da 750 Wh. Ciò la rende una scelta potente per affrontare ogni tipo di terreno. Permette infatti una pedalata fluida anche sui sentieri più impegnativi. Il peso complessivo è di circa 22,8 kg, bilanciato per una stabilità eccezionale in discesa. Tale stabilità è possibile anche grazie alla configurazione mullet e all’angolo del tubo di sterzo di 64 gradi.

Design esclusivo e prezzo premium per la nuova Polestar

Polestar e Allebike non hanno trascurato nessun dettaglio. Gli ammortizzatori Öhlins di alta qualità e il sistema frenante Shimano XTR M9120 assicurano un controllo assoluto. La scelta di ruote da 29″ offre maggiore trazione e sicurezza nelle curve più strette. I cerchi in carbonio DT Swiss aggiungono un tocco di leggerezza e resistenza. L’eBike Polestar è destinata a un pubblico esigente, che cerca non solo prestazioni, ma anche uno stile unico. Il prezzo? 8.900 euro. Ciò la rende una bici di nicchia, ma per chi desidera un’esperienza superiore può davvero valerne la pena? Chi è alla ricerca di un mezzo che unisca tecnologia, design e sostenibilità troverà sicuramente nell’Allebike Eliza Polestar Engineered una scelta interessante. Sarà in grado di competere con i giganti del settore delle eBike?