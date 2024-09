Il prezzo attivato in questi giorni da Amazon per quanto riguarda l’acquisto del mouse Logitech G G502 X, deve farvi riflettere, infatti la riduzione che gli utenti possono cogliere al volo lascia letteralmente a bocca aperta, con un risparmio che difficilmente è possibile trovare altrove.

L’accessorio di cui vi parliamo è pensato per il gaming, ricordiamo infatti che la serie Logitech G nasce proprio per questo segmento di mercato, può essere utilizzato solamente cablato, quindi con collegamento fisico ad una porta USB-A, non disponendo di alcuna funzionalità wireless (come bluetooth o WiFi). Il sensore integrato è il gaming HERO a 25K, davvero preciso ed utilizzabile praticamente su qualsiasi superficie, è compatibile senza problemi con MacOS, Windows o Linux, praticamente tutti i computer oggi disponibili sul mercato.

Ricevete le offerte Amazon migliori del momento, con codici sconto gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Logitech G G502 X: un risparmio fuori dal comune

Risparmiare con Amazon non è mai stato così facile, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano ad abbracciare uno sconto assolutamente imperdibile, che va a toccare il Logitech G G502 X; il suo listino sarebbe di 94,99 euro, ma con la promozione attiva in automatico, che porta lo sconto al 37%, l’ordine effettuato avrà un valore finale di soli 59,52 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungono 7,92 x 4,11 x 13,1 centimetri, mentre il peso di soli 89 grammi lo rende facilmente trasportabile praticamente ovunque si desideri. Sulla sua superficie, realizzata interamente in plastica, è possibile trovare una buona dotazione di pulsanti, i quali in genere presentano rivestimento lucido, facilmente personalizzabili, per cucire il più possibile l’esperienza secondo le proprie esigenze e necessità. Gli switch utilizzando tecnologia ibrida ottico-meccanica Lightforce, per una maggiore velocità ed affidabilità.