Mansory Pugnator: la Ferrari Purosangue spinge oltre ogni limite

La Ferrari Purosangue è già considerata da molti appassionati una delle vetture più affascinanti. C’è però chi pensa che si possa fare di più. Ed è proprio quello che ha fatto Mansory, il preparatore tedesco, che ha presentato una versione ancora più estrema del SUV del Cavallino: la Mansory Pugnator.

Il nome deriva dal latino “combattente” e non è stato scelto a caso. Al primo sguardo si nota subito come l’intervento di Mansory abbia completamente trasformato l’estetica della Ferrari Purosangue. Le modifiche all’aerodinamica sono impressionanti. Si va dalle prese d’aria maggiorate ai passaruota sovradimensionati, fino ai nuovi paraurti progettati per migliorare la deportanza sull’anteriore. Si nota poi il cofano in fibra di carbonio e l’imponente alettone posteriore, elementi che rendono la Pugnator un SUV dalle linee aggressive e futuristiche. Il design non è stato l’unico a subire modifiche. Anche l’impianto di scarico ha ricevuto un restyling. Abbiamo ora quattro terminali integrati nel paraurti posteriore che promettono anche un suono più ruggente. Mansory ha voluto che la Pugnator non passasse inosservata. Ha scelto una livrea Vermillion per creare un contrasto forte con i dettagli in carbonio del bodykit.

Motore potenziato e interni lussuosi per una Ferrari ft Mansory da sogno

Ma Mansory non si è fermata alla sola parte estetica. Ha lavorato anche sotto al cofano, migliorando le prestazioni del V12 di 6,5 litri della Purosangue. Questo motore già potente è passato da 712 a 745 CV, con una coppia che ora raggiunge i 733 Nm. Il merito è della nuova mappatura della centralina elettronica e di un sistema di scarico sportivo con convertitori catalitici ottimizzati. È sufficiente questa spinta aggiuntiva per differenziare la Pugnator dalle altre Purosangue?

L’interno della Pugnator, ovviamente, non è da meno. Mansory ha rivestito l’abitacolo con materiali esclusivi. I sedili e i pannelli delle portiere sono rifiniti in avorio con dettagli rossi e inserti in carbonio. Anche i tappetini trapuntati e la pedaliera in alluminio aggiungono un tocco di eleganza sportiva che sicuramente attirerà gli amanti del lusso. Il prezzo di questa incredibile trasformazione? Mansory non ha ancora svelato il costo della sua ultima creazione, ma, considerando le modifiche, ci si può aspettare una cifra notevolmente superiore rispetto alla Purosangue di serie.