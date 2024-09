I notebook con display OLED sono al giorno d’oggi tra i migliori in circolazione, oltre che essere i maggiormente adatti a tutti coloro che sono alla ricerca di un prodotto che permetta di avere una risposta precisa ed affidabili per quanto riguarda la gamma cromatica a disposizione del consumatore stesso. In questi giorni su Amazon spicca la promozione che va a toccare l’Asus Vivobook 15 OLED, un notebook che a tutti gli effetti ha raggiunto prezzi davvero da saldo.

Il modello di cui vi parliamo presenta una diagonale da 15,6 pollici, con rivestimento opaco sulla sua superficie, sfruttando tecnologia OLED ed un refresh rate che può raggiungere i 120Hz per una maggiore fluidità generale. Il processore è un Intel Core i7 di tredicesima generazione, che viene affiancato dal supporto garantito da 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Ciò su cui è carente, a dirla tutta, è il comparto grafico, rappresentato dalla scheda integrata Intel Iris Xe.

Asus Vivobook 15: che offerta folle su Amazon

Asus Vivobook 15 è disponibile su Amazon ad uno dei prezzi migliori di sempre, infatti il prodotto, che originariamente avrebbe un costo di 899 euro, oggi può essere acquistato dal pubblico con un esborso finale di soli 749 euro (sconto effettivo di 150 euro). L’ordine è da effettuare qui.

Dal design iconico, con finitura opaca su quasi tutta la superficie, il prodotto presenta una tastiera completamente retroilluminata, dai tasti sufficientemente grandi e distanziati tra loro. La connettività fisica è rappresentata dalla presenza di una porta USB 3.2 Type-C, due porte USB 3.2 type-A Gen1 ed una USB 2.0, a cui si aggiunge comunque una porta HDMI come uscita video. Non manca all’appello nemmeno il jack da 3.5mm, per il collegamento di cuffie o microfono esterni.