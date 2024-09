State cercando una soluzione che permetta di avere una connessione stabile e rapida, ottima per elevare al massimo il vostro gameplay? TIM ha la proposta giusta per voi: TIM Wi-Fi Casa per Gamers con incluso il Modem AVM FRITZ!Box 5590, il prodotto ideale per garantire all’utente l’accesso alla Fibra di TIM con la massima velocità, fino a 2.5 Gbps in download e 1 Gbps in upload.

La Fibra di TIM garantisce copertura e stabilità e il Modem AVM FRITZ!Box 5590 offre prestazioni ottimali anche in situazioni di utilizzo intensivo, sia per il gaming che per altre attività professionali. Il sistema di gestione della banda integrato consente infatti di assegnare priorità ai dispositivi o alle applicazioni più esigenti, garantendo così una connessione fluida anche quando sono connessi molteplici dispositivi contemporaneamente.

È una soluzione nata per il mondo dei gamers, che richiedono basse latenze, ping ridotto e zero lag per un’esperienza di gioco elevata, ma la sua versatilità lo rende perfetto anche per i professionisti e gli utenti più esperti che necessitano di massima affidabilità e prestazioni costanti.

Con un prezzo molto competitivo e una configurazione intuitiva, il Modem AVM FRITZ!Box 5590 si adatta facilmente a tutti gli utenti. Le 4 porte LAN da 1 Gbps, a cui si aggiunge la porta WAN/LAN a 2.5 Gbps, permettono di sfruttare al meglio tutta la velocità disponibile. La gestione avanzata dell’OS, che ricordiamo è FRITZ!OS, è possibile da FRITZ!App e consente di regolare le varie priorità di banda con un solo tocco, di ricevere statistiche avanzate e dati di dettaglio di utilizzo, di gestire i dispositivi smart home collegati, creare reti Wi-Fi per ospiti, oltre alla funzione di NAS integrato (con il collegamento di un hard disk alla porta USB) e alla presenza di un firewall evoluto, rendendolo un modem davvero completo per ogni esigenza.

TIM Wi-Fi Casa “Gaming Edition”: l’offerta pensata per tutti gli appassionati, ma anche per coloro che cercano velocità, potenza e stabilità in ogni contesto

Un‘offerta davvero esclusiva e conveniente in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. È disponibile per ogni cliente ed è possibile applicare anche tutte le promozioni e gli sconti già previsti per l’offerta TIM Wi-Fi Casa! È quindi possibile abbinare il Modem AVM FRITZ!Box 5590 anche con tutto il mondo di TIMVISION, per avere il meglio dell’intrattenimento, del calcio e dello sport. Nel prezzo dell’offerta sono, inoltre, incluse le chiamate illimitate verso fissi e mobili. Attualmente in promozione, il costo di attivazione è gratuito per tutti i clienti che attivano l’offerta online. TIM Wi-Fi Casa “Gaming Edition” ha un costo mensile pari a 30,90€. Per maggiori informazioni collegatevi qui.