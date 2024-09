Samsung ha ufficializzato il lancio del Galaxy M55s. Il suo nuovo smartphone di fascia media, appena arrivato sul mercato indiano. Il dispositivo si distingue per un design completamente rinnovato. Presenta infatti un display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con una risoluzione Full HD+. Il refresh rate è di 120Hz. Mentre la luminosità di picco raggiunge i 1.000nit. Garantendo una fluidità e una qualità visiva di alto livello. Per il processore l’ azienda ha optato per Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Affiancato da 8GB di RAM e due varianti di archiviazione, da 128GB e 256GB. Entrambe espandibili tramite MicroSD. In più, il telefono è in grado di supportare la ricarica rapida fino a 45W. Offrendo così una giornata di utilizzo senza interruzioni. Ciò grazie ad una batteria da 5.000mAh. Per quanto riguarda il sensore di impronte digitali, è integrato nello schermo. Aggiungendo sicurezza e praticità.

Galaxy M55s: dettagli comparto fotografico e l’India come primo mercato

Dal punto di vista delle dimensioni, il Galaxy M55s misura 163,9 x 76,5 x 7,8mm. Il suo peso complessivo è di 180g. È infatti estremamente maneggevole e leggero da utilizzare e portare con sé. Il software utilizzato è la One UI 6.1, basata su Android 14. A cui si deve una user experience moderna e intuitiva.

Sul fronte delle fotocamere, il GalaxyM55s non delude. È dotato di una camera anteriore da 50 megapixel per selfie di alta qualità. Mentre sul retro troviamo una tripla fotocamera. Costituita da un sensore principale da 50MP. Oltre che un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, e un sensore macro da 2MP.

Il dispositivo sarà disponibile in India a partire dal 26 settembre in due eleganti colorazioni. Ovvero Thunder Black e Coral Green. Il prezzo per la versione 8/128GB sarà di 19.999 rupie (circa 215 euro). Invece, quella da 8/256 GB costerà 22.999 rupie (circa 250€). Si attendono ancora informazioni ufficiali riguardanti la commercializzazione del prodotto in Europa.