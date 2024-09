A pochi mesi dal lancio della nuova serie Samsung Galaxy S25, già alcune indiscrezioni sui suoi possibili miglioramenti non smettono di circolare. Tra queste, nelle ultime ore, a catturare l’attenzione è stato il GalaxyS25 Ultra. Protagonista di un test benchmark condiviso dal noto leaker Tarun Vats sulla piattaforma X. Il dispositivo testato, con nome in codice “SM-S938U”, è stato equipaggiato con 12GB di RAM, sistema operativo Android 15 e l’interfaccia One UI 7.

Galaxy S25 Ultra: prestazioni superiori a iPhone 16 Pro Max

Il cuore di questo modello è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Un processore che, stando ai primi dati, ha permesso al Galaxy S25Ultra di ottenere punteggi decisamente superiori alla generazione precedente. Il dispositivo ha totalizzato infatti ben 3.069 punti nel test single-core e 9.080 punti nel multi-core su

Geekbench. Risultati che indicano un netto miglioramento rispetto al GalaxyS24 Ultra. Il quale aveva registrato circa 2.300 punti in single-core e 7.000 punti in multi-core.

Confrontando le prestazioni dell’ S25 Ultra, con quelle dell’attuale top di gamma di Apple, ovvero l’iPhone 16 Pro Max, emergono dati interessanti. Il nuovo smartphone targato Samsung riesce infatti a competere testa a testa con il chip A18 Pro della casa di Cupertino nel test single-core. Dimostrando un’ottima potenza di elaborazione anche nei compiti che richiedono un solo core.

Però sembra che sia nel multi-core che il Galaxy S25 Ultra fa un notevole balzo in avanti. Riuscendo a superare il rivale di circa il 20%. Questo risultato lo rende uno dei dispositivi più performanti attualmente previsti sul mercato.

Se queste premesse verranno ulteriormente ottimizzate da Samsung nei prossimi mesi, soprattutto dal punto di vista software, ci si può aspettare un dispositivo capace di stabilire nuovi standard di performance. L’attesa per il lancio ufficiale, dunque, non fa che crescere. A tal proposito, molte persone sono già pronte a scommettere sul suo successo. Dunque non ci resta che stare a vedere.