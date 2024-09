Motorola ha ufficialmente annunciato l’arrivo di un nuovo ed inedito smartphone. Si tratta del nuovo Razr 50s. Quest’ultimo si unisce alla lineup che comprende i Razr 50 e Razr 50 Ultra presentati sul mercato lo scorso mese di giugno. Con l’annuncio Motorola ha evidenziato anche alcuni dettagli importanti riguardo il nuovo dispositivo. Scopriamo quali sono le specifiche più importanti sul prossimo dispositivo del marchio.

Motorola Razr 50s: ecco i dettagli emersi

Per quanto riguarda il design, il nuovo modello sembra richiamare il suo predecessore. A renderli simili sono sicuramente le cornici utilizzate per il display interno e per quello esterno. Inoltre, lo schermo, secondo le indiscrezioni emerse, presenta lo stesso aspect ratio. Al momento, non sono molte le notizie emerse sul prossimo Motorola Razr 50s. Ad esempio, non è ancora noto quale sia il chip montato sul nuovo smartphone.

Alcune informazioni utili però sono emerse dai test condotti da Geekbench. Secondo i dati riportati il nuovo Motorola ha raggiunto 1040 punti in single–core. Mentre i multi–core i punti raggiunti sono 1003. Inoltre, sempre seguendo i dati riportati dal listino, ci sarebbero 8GB di RAM abbinati ad una frequenza del chip pari a 2,00 GHz. Considerando che il Motorola Razr 50 aveva ottenuto un punteggio indicativo di 1033 e 2751 punti è ipotizzabile che le prestazioni siano abbastanza simili. Ciò evidenzia che il prossimo smartphone dell’azienda potrebbe presentare caratteristiche non troppo diverse da quelle del suo predecessore, arrivato da appena qualche mese sul mercato.

Sembra, inoltre, che il nuovo smartphone abbia ricevuto la certificazione HDR10+. Dettaglio che suggerisce la compatibilità del display. Secondo recenti indiscrezioni sembra che il nuovo Motorola Razr 50 verrà ufficialmente presentato entro la fine di settembre. Dunque, non resta che attendere per ottenere maggiori informazioni riguardo il prossimo smartphone della gamma. Con l’avvicinarsi del lancio, le informazioni non tarderanno ad arrivare, evidenziando quelle che saranno le caratteristiche principali del nuovo Motorola.