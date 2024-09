Microsoft si prepara ai 25 anni di Halo e Xbox: si festeggerà

Il mondo dei videogiochi è in continuo aggiornamento e il lancio dell’ultima console di Sony, la PlayStation 5 Pro, lo dimostra in pieno. Oggi però, non è probabilmente il luogo perfetto per parlare di Sony e della sua PS5, siccome l’argomento del giorno riguarda la controparte, ovvero Microsoft e la sua Xbox.

All’interno di una nuova intervista, il capo della divisione relativa ai prodotti per i consumatori in Xbox, ha parlato dei 25 anni di Halo e, appunto, di Xbox. John Friend ha infatti promesso agli utenti che ci saranno dei grandi festeggiamenti, i quali avranno luogo nel 2026, quando ci sarà l’anniversario. Manca ancora tanto tempo, ma a quanto pare Microsoft sta già pensando a tutti gli eventi a cui gli utenti potranno prendere parte.

Microsoft prepara i festeggiamenti per il 2026: Halo e Xbox compiono 25 anni

Come si potrebbe festeggiare al meglio nel 2026 il 25º anno di Xbox e di Halo? Come gli utenti sperano, con il lancio di una nuova console della serie. Un nuovo esemplare di Xbox ravviverebbe la community, che a quanto pare, dovrà attendersi grandi festeggiamenti.

“Abbiamo grandi franchise iconici come World of Warcraft, che quest’anno raggiunge il traguardo dei 20 anni, insieme a titoli come Halo, Call of Duty, StarCraft e molti altri. Stiamo già lavorando sui preparativi per celebrare il 25° anniversario di Halo e di Xbox: la nostra storia è ricca e queste community, attive da anni, meritano di essere celebrate”, ha dichiarato Friend nell’intervista”.

Tornando ad Halo, sono stati tanti i traguardi raggiunti, anche solo per quanto riguarda il merchandising. Secondo quanto riferito da Friend, avrebbe generato 1,8 miliardi di dollari di spesa tra i vari consumatori. Tutto dunque sembra già essere pronto per dare seguito a questa bellissima storia, la quale vede tantissimi seguaci pronti a festeggiare nel 2026. Se ne vedranno delle belle, o almeno Microsoft lo ha già assicurato.