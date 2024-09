Dopo l’arrivo della nuova console in casa Sony, ovviamente tutti gli occhi si sono spostati verso Microsoft dalla quale ci si aspettava una risposta, l’azienda però sembra avere deciso di concedere a Sony questa attuale generazione in virtù di colpire in modo più importante con l’arrivo della prossima, sembra infatti che la nostra azienda stia lavorando a qualcosa di grosso per riuscire a spodestare la concorrenza con qualcosa di innovativo.

In base ad un report rilasciato da Microsoft Central, sembra che la nota azienda stia ovviamente lavorando ad una nuova versione di Xbox che porterà con sé tantissimi innovazioni soprattutto da un punto di vista hardware ma anche ad una variante portatile della console da salotto, che andrebbe di conseguenza costituire il primo modello handheld dell’azienda, la quale è stata costata ormai da diverso tempo al mondo di questa tipologia di prodotti.

Finestra di rilascio

Come se non bastasse, il report si è espresso, seppur in maniera molto più sintetica e rapida anche sul possibile periodo di annuncio, si parla infatti di un arrivo anticipato al 2026 con annuncio vicino o in concomitanza del 15 novembre 2026 che corrisponde anche al 25º anniversario di Xbox, periodo che dunque sarebbe a dir poco perfetto dal momento che adatto all’annuncio di nuovo hardware, basta vedere quello che ha già fatto Sony, e sicuramente comodo dal momento che concomitante ad una grande ricorrenza.

Si tratterebbe senza alcun dubbio di una novità di grosso calibro per quanto riguarda Microsoft, che però da tempo viene accostata a questa tipologia di prodotti dopo che il mercato delle console portatili ha avuto una grossa espansione e le sue ultime console da salotto non hanno goduto della popolarità che l’azienda si aspettava, dunque il prodotti da poter portare comodamente dove si vuole costituiscono un’occasione senza alcun dubbio ottima per rilanciarsi che Microsoft probabilmente vorrà sfruttare.