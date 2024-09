Di recente WhatsApp sembra intenzionata a voler sorprendere costantemente i suoi utenti. Per farlo sta rilasciando una serie di nuovi aggiornamenti che stanno portando innovazione e sicurezza sulla nota piattaforma di messaggistica. A tal proposito, sta per arrivare una novità interessante per quanto riguarda i canali. In cosa consiste la nuova funzione?

WhatsApp rilascia una novità interessante per i canali

La nuova funzione riguarda l’introduzione di filtri. Si tratta di una novità utile per poter trovare il canale desiderato senza intoppi. D’altronde WhatsApp è una delle piattaforme più usate al mondo ed anche l’opzione dei canali sta riscontrando abbastanza successo. Ciò significa che durante le ricerche sono tanti i risultati che si possono ottenere, senza raggiungere quelli desiderati.

Con l’introduzione dei filtri, WhatsApp mira a rendere la ricerca più facile ed immediata. Con il loro utilizzo sarà possibile individuare subito l’opzione che si sta cercando senza incappare in canali non pertinenti.

Ma come funziona? I filtri sono disponibili nella sezione “Esplora”. Quest’ultima è presente nella sezione dedicata agli aggiornamenti, insieme alla lista dei canali seguiti. Grazie alla nuova funzione gli utenti potranno filtrare i canali durante la loro ricerca basandosi su delle “etichette”. Quest’ultime, sono ad esempio “Notizie”, “Sport”, “Hobby”, ecc. Una volta cercato un canale, attraverso i nuovi filtri, sarà possibile velocizzare la ricerca, trovando subito i canali che si desidera seguire.

L’aggiornamento non richiede installazioni particolari. Infatti, la nuova funzione rientra in una modifica lato server. Al momento, la nuova opzione sta arrivando in automatico sui diversi profili WhatsApp in Italia. Ciò significa che presto tutti gli utenti potranno approfittare dei nuovi filtri per i canali. L’arrivo della nuova opzione rappresenta una novità interessante per tutti. Con l’introduzione dei filtri l’esperienza su WhatsApp diventa sempre più interattiva e semplificata. Non resta che attendere l’arrivo della funzione per scoprirne tutti i vantaggi.