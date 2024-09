WhatsApp: le tre funzioni NASCOSTE più famose al mondo

WhatsApp vuole migliorare con le sue funzionalità, ma ci sono dei prodotti esterni che continuano a rendere le cose più difficili. Il colosso della messaggistica istantanea non ha mai nascosto la sua volontà di contrastare quegli applicativi di terze parti che in qualche modo potevano rendere nulle le sue funzionalità.

Con il passare del tempo, infatti, WhatsApp non ha consentito a nessun tipo di applicazione che ad esempio permetteva di spiare le persone di propagarsi e di restare disponibile. Alcune applicazioni esterne, però hanno reso tutto più difficile.

WhatsApp cerca di contrastare alcune funzioni esterne molto utili, ecco quali sono

Ad oggi, un’applicazione che permette di fare spionaggio, seppur in maniera molto più blanda rispetto al passato, esiste ed è molto nota in giro. Si tratta di Whats Tracker, contenuto interessante che consente agli utenti che lo usano di poter venire a conoscenza seduta stante dell’entrata in chat di un qualsiasi utente che si sceglie di monitorare. Basta scaricare l’applicazione e decidere quale numero dalla propria rubrica seguire durante la giornata. In questo modo si può ricevere una notifica ogni volta che quel contatto entra su WhatsApp o ogni volta che esce dall’applicazione. Chi non ha l’ultimo accesso attivo e chi decide di non mostrarsi mai online, non potrà nulla contro questo metodo.

Ci sono però anche altre due soluzioni molto scelte ultimamente, ovvero WAMR e Unseen. Partendo proprio da quest’ultima, è la soluzione perfetta per essere sempre aggiornati riguardo a ciò che arriva su WhatsApp in termini di messaggi, ma senza comparire online e senza aggiornare l’ultimo accesso. Usando Unseen gli utenti possono intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp leggendoli fuori dalla piattaforma, così da non entrare mai all’interno dell’applicazione ufficiale.

Chiude il discorso WAMR, applicazione che permette invece di recuperare dei messaggi cancellati. Solo dopo averla installata, gli utenti potranno infatti recuperare un messaggio eliminato di proposito da un loro interlocutore in una chat comune.