Truffa: il messaggio ha derubato migliaia di utenti, ecco come

Una truffa può arrivare in ogni modo e soprattutto può colpire chiunque, anche le persone più esperte. da diversi giorni si vocifera di un nuovo tentativo di phishing che avrebbe messo in difficoltà svariate persone.

La situazione è davvero al limite e come si può notare dai messaggi in basso, qualcuno potrebbe cascarci soprattutto per inesperienza.

Truffa con un messaggio davvero incredibile, ecco cosa sta succedendo posta elettronica

I messaggi elencati qui in basso hanno un solo obiettivo: derubare le persone dei loro dati personali, senza che neanche se ne accorgano.

“Cosa ne pensi dell’amore senza impegno?

Per me è normale, non c’è niente di male.

Sto cercando un partner che mi ami permanente che mi soddisfi.

Se non ti dispiace, allora ignora il mio post.

E se ti stai chiedendo chi sono e che aspetto ho.

Aspetterò la notifica nel mio profilo: Ingunn-loves-881

Aggiungimi come amico e scrivimi che lo vuoi con me!

Ti aspetterò!

Con affetto, Ingunn“.

In realtà, questo non è il solo testo che sta impensierendo le persone in quest’ultimo periodo, siccome ne girano molti. Secondo quanto riportato infatti ce ne sarebbe uno che avrebbe mietuto diverse vittime, eccolo qui:

“Non voglio niente da te, solo tanto amore ogni giorno.

Una situazione tale che ho divorziato da mio marito, che non mi dava quello che volevo.

Lui, a dire il vero, aveva problemi con il mio comportamento, non stava bene.

Anche se nonostante tutto questo sono una ragazza molto attraente, ho una figura snella.

Non si trattava nemmeno di me, beh, non è questo il punto, non voglio ricordare tutto.

Non ci sono barriere per incontrarti, sono libero!

E per te, come uomo, sono sicuro che non ci sono barriere.

Quindi, per assicurarmi di essere interessato, lascerò il mio profilo: Hot_Sherri

Garantisco che sarò obbediente e non mi imporrò, stai con me e basta!

Aspetterò la tua notifica!

Tuo, Sherri“.