Acquistare una smart TV Hisense non richiede un esborso particolarmente elevato, infatti gli utenti nell’ultimo periodo si ritrovano a poter raggiungere un livello di risparmio davvero inedito ed esclusivo, con la possibilità di accedere ad un prodotto con diagonale di 50 pollici, più precisamente parliamo del modello 50E63NT.

Il device presenta tecnologia IPS LCD, ma con tantissima tecnologia presente al suo interno: è una smart TV VIDAA U7, con Dolby Vision, HDR 10+, DTS Virtual:X, Game Mode Plus, ed ovviamente compatibilità con lativù 4K e DVB-T2 (il digitale terrestre di nuova generazione). Lanciata ufficialmente nel corso del 2024, quindi recentissima, ha un refresh rate che resta fisso a 60Hz, raggiungendo comunque dimensioni di 111,9 x 64,9 x 8 centimetri di spessore.

Ricevete tutte le offerte Amazon con i codici sconto gratis, e le nuove offerte esclusive, iscrivendovi subito a questo canale Telegram ufficiale.

Smart TV Hisense: la promozione del momento su Amazon

Una smart TV decisamente economica vi attende su Amazon, il prodotto di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere acquistato con un esborso finale di soli 369 euro, prezzo di tutto rispetto che nulla ha da invidiare alle altre realtà in commercio, tanto da risultare forse il migliore per rapporto qualità/prezzo. L’acquisto può essere facilmente completato qui.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento del televisore, parlando giustappunto della smart TV, la base di appoggio (rappresentata da due piccoli piedini posizionati ai lati della base), per finire chiaramente con il piccolo telecomando wireless per il controllo diretto da remoto. Il prodotto è compatibile con gli assistenti vocali più conosciuti, per garantire così il controllo da remoto, oltre a supportare le funzioni AirPlay 2 e Android Screen Sharing, facilitando la trasmissione dei contenuti direttamente dal proprio dispositivo portatile, in genere lo smartphone, ma anche tablet o altri prodotti dello stesso tipo.