Con OxygenOS 15, OnePlus prepara un aggiornamento importante che ricorda da vicino il sistema operativo di Apple, iOS. Questa versione, attualmente in fase di beta, introduce modifiche rilevanti che puntano a migliorare l’esperienza utente. Offrendo al contempo più opzioni di personalizzazione. Uno dei cambiamenti più importanti riguarda il pannello di controllo, che presenta un nuovo design. Questo si ispira in parte a iOS e al più recente HyperOS. Presenta infatti un layout semplificato per un’interazione più intuitiva. Ora, gli interruttori principali, il lettore multimediale, i cursori di luminosità e volume sono disposti in modo ordinato e accessibile. Basterà scorrere il dito dal lato destro per accedere ai controlli rapidi e dal lato sinistro per visualizzare le notifiche. Separando così due funzionalità che prima erano integrate in un unico spazio.

Funzionalità nuove: dalle Live Photos alle notifiche dinamiche come iOS

L’aggiornamento introduce anche un’evoluzione del pannello del volume, il cui cursore riduce la sua dimensione una volta toccato. Un comportamento molto simile a quello di iOS. In aggiunta, il sistema offre la possibilità di riordinare le icone, nascondere o mostrare il testo associato o persino tornare al vecchio layout per chi preferisce un aspetto più familiare. Il punto di forza di OxygenOS 15 è sicuramente la flessibilità. Assolutamente in grado di garantire un’esperienza che può adattarsi ai gusti di ogni utente.

Un’altra caratteristica che segna un cambiamento importante è l’introduzione delle Live Photos, già ampiamente utilizzate dai fan di Apple. Con questa funzione, ogni volta che si scatta una foto, viene catturato anche un breve video che arricchisce i momenti dinamici. Questa novità rappresenta un’ottima aggiunta per chi ama rivivere un istante più completo. Cogliendo anche i movimenti e i suoni di quel preciso momento.

Infine, OxygenOS15 rivoluziona anche il modo di gestire le notifiche. Il nuovo sistema ricorda la Dynamic Island di iOS, con notifiche che si integrano attorno al foro centrale del display. In più per gli appassionati del marchio, ritorna l’Easter egg “Never Settle“, segno distintivo della storia di OnePlus.