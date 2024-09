Se sei alla ricerca di un’offerta telefonica tramite la quale poter ottenere tantissimi Giga per la navigazione, non perdere le proposte di WindTre. A partire da soli 7,99 euro al mese, è possibile ottenere delle tariffe super convenienti così da non andare incontro a spese eccessive e poter comunque usufruire ogni mese di servizi di qualità.

Passa a WindTre: le offerte da attivare per ricevere tanti Giga

Le offerte WindTre più convenienti del momento sono le opzioni dedicate a coloro che effettuano la portabilità del numero. I clienti Iliad e MVNO sono coloro che hanno la possibilità di ottenere le tariffe più vantaggiose, tra le quali: la WindTre GO Unlimited Digital. I clienti che decidono di trasferire il numero da Vodafone, Tim o uno dei rispettivi operatori virtuali, invece, possono ottenere la WindTre GO Limited Edition. I nuovi clienti che desiderano, invece, attivare un’offerta WindTre e ricevere uno smartphone a costo zero possono optare per la straordinaria offerte Start 5G. I più giovani, infine, possono ottenere tantissimi vantaggi tramite la WindTre Super 5G.

Le offerte con portabilità: WindTre GO Unlimited Digital e GO Limited Edition

L’offerta WindTre GO Unlimited Digital è destinata esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce o uno degli MVNO indicati dal gestore sul suo sito ufficiale. Il costo da sostenere ad ogni rinnovo ammonta a soli 10,99 euro al mese e include: minuti senza limiti verso tutti, 50 SMS verso tutti e Giga illimitati per la navigazione.

Un’altra offerta destinata soltanto a coloro che trasferiscono il numero è la WindTre GO Limited Edition, rivolta ai clienti TIM, Vodafone, ho. Mobile e Kena Mobile. Anche in questo caso, il costo di rinnovo ammonta a soli 10,99 euro e include: minuti senza limiti verso tutti, 50 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Offerta con smartphone incluso

La WindTre Start 5G è la tariffa ideale per coloro che non desiderano sostenere mensilmente cifre esagerate ma che vorrebbero acquistare uno smartphone a rate. Attivando l’offerta in questione, sarà prevista una spesa mensile di soli 12,99 euro e si avrà a disposizione: minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti, 200 GB di traffico dati e uno smartphone Samsung Galaxy A15 5G a costo zero.

L’offerta per i più giovani

A ricevere un’offerta parecchio vantaggiosa sono anche i clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono attivare la WindTre Super 5G al costo di 9,99 euro al mese e ricevere: minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e 200 GB di traffico dati per la navigazione in 5G.