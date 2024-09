Il mondo del gaming è stato ampiamente rivalutato, almeno per quanto riguarda il segmento dei notebook pensati per giocare in mobilità, senza particolari difficoltà o sforzi, anche nel prezzo finale di vendita. Una delle migliori occasioni degli ultimi mesi è infatti rappresentata da HP Victus 15-fa1005sl, un notebook che riesce a garantire ottime prestazioni, spendendo comunque meno di 800 euro.

Gli utenti che decidono di avvicinarsi a questo prodotto, devono comunque sapere che al suo interno si trova processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, forse l’unico aspetto negativo dell’intero set-up, con alle spalle 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD NVMe PCIe M.2. Il display è un pannello IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD ed un refresh rate che può raggiungere i 144Hz.

HP Victus: il notebook da gaming super scontato su Amazon

Un prezzo di tutto rispetto per un prodotto che riesce sicuramente a distinguersi dalla massa, il notebook è difatti disponibile a soli 799 euro, cifra che per molti potrebbe apparire elevata, ma che va quasi a coprire in via esclusiva il costo della sola scheda grafica. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna a domicilio completamente gratuita. Lo potete comprare qui.

Il suo punto di forza, come avrete potuto intendere dalle indicazioni precedenti, è sicuramente rappresentato dalla NVIDIA GeForce RTX 4050, scheda grafica di qualità con 6GB di RAM dedicati, che va a renderlo sicuramente uno dei modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli attualmente in commercio. La connettività è poi rappresentata da WiFi 6E, passando per bluetooth 5.3 di ultima generazione; il sistema operativo non poteva non essere Windows 11 Plus, chassis di qualità realizzato in metallo con colorazione grigia che va ad accrescerne l’eleganza, senza sfociare nell’arroganza.