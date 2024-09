Sembra che siano in arrivo importanti novità per il sistema Nexi SoftPOS. Si tratta di un’applicazione che trasforma gli smartphone (e tablet) in dispositivi per i pagamenti. Quest’ultima sta, infatti, per ampliare il suo raggio di azione. Secondo recenti dichiarazioni, sembra che anche i grandi brand in Italia possano integrarla all’interno dei loro sistemi. È un cambiamento importante che permette di accettare pagamenti contactless con un digital wallet tramite i dispositivi aziendali.

Nexi SoftPOS: integrati marchi italiani al sistema

Con un recente aggiornamento SoftPOS si evolve con la versione Pro. Quest’ultima è stata pensata soprattutto per le grandi catene di distribuzione, le aziende di trasporto e le compagnie assicurative. Inoltre, sono compresi anche altri brand che presentano una presenza capillare sul territorio nazionale. In questo modo Nexi SoftPOS si integra anche nelle app proprietarie dei retailer.

Ciò permetterà a tutti gli addetti alle vendite di trasformare il proprio dispositivo aziendale in un punto cassa mobile. Si tratta di una modalità particolarmente utile che permette di accettare i pagamenti con carte contactless dai principali circuiti.

Il Merchant Solutions Director di Nexi Italia, Filippo Signoretti, ha sottolineato come SoftPOS PRO rappresenti un traguardo davvero importante per il settore dei pagamenti digitali. In una sua dichiarazione ha evidenziato quelli che sono i vantaggi principali di questo sistema. Nexi SoftPOS PRO risulta essere semplice da usare, proprio come un’applicazione, ma allo stesso tempo è sicuro come un POS. L’unione perfetta dei due mondi. Un ulteriore vantaggio è quello che elimina la necessità di utilizzare per i propri pagamenti dei dispositivi fisici. In questo modo, i retailer hanno la possibilità di semplificare le diverse operazioni mantenendo intatta la loro immagine.

Per quanto riguarda i clienti, quest’ultimi possono accedere con il nuovo sistema ad un’esperienza d’acquisto molto più fluida e veloce. Quest’ultimi, infatti, possono pagare in qualsiasi negozio senza problemi. Inoltre, con tale modalità, è possibile anche ridurre le fastidiose code alle casse.