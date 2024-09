iPhone 16: batteria rimovibile con adesivo elettrico

Apple ha lanciato una vera e propria svolta nella riparabilità. Annuncia la sua linea di iPhone 16 puntando su una soluzione più semplice per rimuovere la batteria. Con un prezzo che parte da 979 euro per l’iPhone 16 e 1.129 euro per il modello Plus, entrambi offrono un buon rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza. Ma cosa rende questi modelli così speciali? Dopo le normative europee sul diritto alla riparazione, Apple ha adottato una nuova tecnologia adesiva per l’iPhone. Questa serve per la manutenzione della per la batteria.

In passato, infatti, rimuovere la batteria comportava un rischio elevato. Perché? Il processo richiedeva l’uso di linguette adesive che, se danneggiate, potevano compromettere il tutto. Un errore, come perforare la batteria, poteva persino causare incendi. Ora ha aggiunto un adesivo elettrico che si dissolve con una leggera corrente. In tal modo la batteria dell’iPhone può essere rimossa in meno di un minuto e mezzo, senza rischi. Questa tecnologia, tuttavia, è riservata solo ai modelli iPhone 16 e 16 Plus. Un teardown di iFixit ha confermato la semplicità del processo. Pare che la rimozione della batteria non è mai stata così facile e pulita. Entrambi i modelli hanno ottenuto un punteggio di 7 su 10 nella scala di riparabilità, un chiaro miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

Miglioramenti nel raffreddamento e nuove funzioni nel nuovo iPhone

Non solo la batteria: il teardown di iFixit ha rivelato altre importanti novità nell’iPhone 16. Tra queste, il sistema di raffreddamento migliorato, che risulta essenziale per le prestazioni dell’intelligenza artificiale. L’A18, cuore dell’iPhone, è coperto da un nuovo dissipatore di calore che trasferisce il calore in modo più efficiente. Questo upgrade aiuta il Neural Engine a lavorare meglio, migliorando le operazioni di machine learning e potenziando l’efficienza complessiva del dispositivo.

Tra le altre innovazioni, Mokhtari ha evidenziato un pulsante fotocamera saldato al telaio, che potrebbe complicare le riparazioni in caso di guasto. Tuttavia, ha riconosciuto i grandi passi avanti fatti da Apple sull’iPhone nella direzione della riparabilità. Con questi cambiamenti, Apple sembra rispondere alle critiche sul fronte delle riparazioni, segnando un altro punto a favore per la gestione degli iPhone da parte degli utenti.