Porta il tuo numero in ho. mobile oppure attiva un nuovo numero per poter usufruire dei vantaggi del nuovo operatore virtuale. Nel corso degli ultimi anni, come sappiamo, sono tanti gli operatori virtuali che hanno puntato al lancio di offerte super vantaggiose per conquistare buona parte del mercato. Tra questi c’è sicuramente ho. mobile, operatore virtuale di rete mobile italiano di Vodafone Italia.

Tra le offerte attualmente disponibili, la promozione che offre 150 GB, minuti e sms illimitati è senza dubbio quella che finora ha conquistato il maggior numero di utenti. Non a caso, infatti, sia il numero di GB messi a disposizione che il costo della promo sono del tutto vantaggiosi. Scopriamo insieme ulteriori dettagli inerenti a questa promozione ho. mobile.

ho. mobile: cambia subito operatore da soli 2,99 euro

Chi di noi, quando si tratta di promozioni telefoniche, non è sempre alla ricerca della migliore sia per costi che per servizi offerti? Per andare incontro alle esigenze di tutti noi, ho. mobile punta al meglio del rapporto qualità/prezzo.

Attivando la promozione che include 150 GB, minuti e sms illimitati è possibile navigare sul web senza troppi limiti e chiamare i propri amici e la propria famiglia ogni volta che vogliamo. Attivare la promozione è davvero semplice ma, soprattutto, veramente conveniente. Il costo di attivazione per portare il numero in ho. mobile o per attivare un nuovo numero è del tutto minimo. Parliamo infatti di una cifra pari a soli 2,99 euro per determinati operatori. Per tutti gli altri il costo è di 29,90 euro.

Non dimenticare che per avere la promozione sul tuo smartphone ti viene chiesto di pagare solamente 6,99 euro al mese, attivazione di 2,99 euro o 29,90 (in base all’operatore di provenienza) e la sim è gratis. In più, una volta entrato nel mondo ho. mobile non dovrai aver paura di brutte sorprese. Che aspetti?